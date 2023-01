„Verrücktes System“ öffnet Demirarslan die Tür bei den Preußen-Profis

Das nächste Talent stellt sich vor: Elias Demirarslan darf die gesamte Vorbereitung bei Preußen Münster mit dem Profi-Kader absolvieren. Seine Vielseitigkeit ist ein Plus, der 21-Jährige würde seine Perspektiven gern weiter ausloten.

Elias Demirarslan (rechts) spielt eigentlich für Preußen Münster II in der Oberliga. Die Winter-Vorbereitung absolviert der 21-Jährige nun mit den Profis.

Als „etwas verrücktes System“ bezeichnet Elias Demirarslan die Formation, mit der die U 23 von Preußen Münster aktuell so erfolgreich ist. Das ist gar nicht abwertend gemeint. Im Gegenteil. Sein Auftrag, mit Ball den Aufbau als Sechser mitzusteuern und ohne als Linksverteidiger zu fungieren, hat ihm in den vergangenen Monaten die Tür zu den Profis ein Stück weit geöffnet.

Denn auf dem Flügel hat der SCP immer Bedarf in zweiter Reihe. Nach zwei Westfalenpokal-Einsätzen in der Ersten bestreitet der 21-Jährige nun erstmals eine komplette Vorbereitung bei Coach Sascha Hildmann. „Ich hatte bislang drei, vier Einheiten gemacht. Jetzt will ich mich natürlich zeigen“, sagt der Sendener. „In der Zweiten waren alle mit meinen Leistungen zuletzt zufrieden, weil sie konstant waren. Ich denke, dass ich daher die Chance erhalte.“

2019 kam Demirarslan vom 1. FC Gievenbeck. Nach einer A-Jugend-Saison ist er bereits im dritten Seniorenjahr. „Ich würde schon gern herausfinden, wohin es für mich noch gehen kann“, sagt der Allrounder. „Der Sprung aus der Ober- in die Regionalliga ist nicht leicht, aber machbarer, als wenn ich aus der Landesliga käme. Ich hoffe, dass ich meine Zeit bekomme, vielleicht sogar mal ein paar Minuten sammeln kann. Der Weg ist genau der richtige.“ Demirarslan ist bei Weitem nicht der Erste, der bei den Preußen genau diesen beschreitet.