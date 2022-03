Frenkert fehlt Preußen nach Schulter-OP wochenlang

Schlechte Nachrichten für Preußen Münster: Lukas Frenkert hat sich am Mittwoch in Lotte schwerer an der Schulter verletzt und fällt vorerst aus. Der 21-Jährige muss sich sogar einem Eingriff unterziehen.

Lukas Frenkert (l.) verletzte sich am Mittwochabend beim Nachholspiel von Preußen Münster gegen die SF Lotte. Physiotherapeut Lukas Brüggemann untersucht in dieser Szene.

Herber Rückschlag für Preußen Münster: Linksverteidiger Lukas Frenkert fällt mehrere Wochen aus. Der 21-Jährige hat sich am Mittwochabend beim 3:2-Sieg in Lotte eine Schultereckgelenksprengung zugezogen und soll noch in dieser Woche operiert werden.

29 Minuten war das Nachholspiel zwischen SF Lotte und den Adlerträgern alt, als Frenkert nach einem Zweikampf zu Boden ging und mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Seitenauslinie behandelt werden musste. Physiotherapeut Lukas Brüggemann kümmerte sich um den Verletzten.

Der Winter-Rückkehrer vom FC Schalke 04 II ist laut Clubmitteilung anschließend umgehend ins Universitätsklinikum (UKM) nach Münster gebracht worden. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Schultereckgelenksprengung. Frenkert wird sich am Freitag im UKM einem Eingriff unterziehen - und damit vorerst ausfallen.

Einzelkritik: Sportfreunde Lotte – SC Preußen Münster Foto: Lisa Stetzkamp <strong>Maximilian Schulze Niehues (3):</strong> Lotte schoss kaum aufs Tor. Als Exaucé Andzouana das doch mal tat, rutschte der Ball unter dem Körper des Keepers durch. Beim zweiten Tor schlug der Ball im kurzen Eck ein, da war er aber schuldlos. In der Schlussphase ein Ruhepol. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Jules Schwadorf (3): </strong>Zweites Startelf-Mandat binnen vier Tagen. So richtig ins Rollen kam der Techniker bei allem Bemühen anfangs nicht. Das mag auch am miserablen Boden gelegen haben. In einer Szene aber unwiderstehlich. Das 2:1 bereitete er präzise und umsichtig vor. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Jan Dahlke (4,5)</strong>: Undankbarer Auftrag als Ersatz von Gerrit Wegkamp. Anspiele kamen selten, richtig gut behandelte er den Ball aber auch nicht. Dazu dauerhaft in der meist ungeahndeten Klammer von Luis Allmeroth. Leicht verbessert nach der Pause. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Simon Scherder (4,5)</strong>: Kam für Marcel Hoffmeier und hatte in der ersten Halbzeit so seine Schwierigkeiten. Mit dem Boden, seinen Gegenspielern und beim 1:1 vor allem mit der einen Umdrehung, die Andzouana den entscheidenden Vorteil brachte. Nach 45 Minuten war schon Schluss. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Luke Hemmerich (1,5):</strong> Erstmals in diesem Jahr in der Startelf. Ein paar Anlaufschwierigkeiten hatte der Blondschopf, doch mit seinem Tor, das er elegant mit einem Haken veredelte, fiel viel Last von seinen Schultern. Da legte er doch glatt noch ein zweites nach. Auch ansonsten sehr umtriebig. Der Seitenwechsel von rechts nach links machte ihm nichts aus. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Dominik Klann (3)</strong>: Der 22-Jährige durfte er erstmals seit drei Partien wieder von Beginn an ran und spulte sein Pensum gewohnt ruhig ab. Er fing viele Bälle ab, verhielt sich schlau im Zweikampf, fand nach vorn aber selten statt. Alles in allem dennoch wenig auszusetzen. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Manuel Farrona Pulido (3,5):</strong> Dem Doppelpack gegen Straelen folgte ein eher unauffälliger Auftritt. Zu Beginn kaum Akzente auf dem linken Flügel, meist gegen zwei Gegenspieler auf verlorenem Posten. Nach der Pause steigerte auch er sich, gerade in der Endphase hielt er gut den Ball. Foto: SCP <strong>Nicolai Remberg (2,5):</strong> Nach kurzer Verschnaufpause wieder drin und gleich einer der Besten. Münsters Sportler des Jahres warf sich in die Zweikämpfe und versuchte, Tempo aufzunehmen. Giftig und laufstark belohnte er sich mit dem 3:1 – mit dem Knie. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Lukas Frenkert (keine Note): </strong>Der Winter-Zugang kam gut rein in die Partie, doch bei einem Vorstoß fiel er blöd auf die Schulter und musste raus. Dem Pechvogel droht eine längere Pause. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Henok Teklab (3)</strong>: Der Dribbler spielte nicht am Limit. Immer mal wieder mit Ansätzen, auch Wegbereiter des 1:0, aber dann auch wieder etwas unbeteiligt. Wechselhafte Standards in der ersten Hälfte, danach gewann er aber wichtige Duelle und leitete das 3:1 mit einer Ecke ein. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Robin Ziegele (2,5): </strong> Solider Auftritt, der Innenverteidiger musste aber immer auf der Hut sein, wenn die schnellen Lotter Spitzen starteten. Einen Glanzmoment hatte er mit dem Diagonalball vor dem 2:1. Später schlug er hinten alles raus. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Julian Schauerte (2,5):</strong> Aus der Auszeit wurde nichts. Nach Frenkerts Verletzung doch früh wieder gefordert. Kein Problem für den Kapitän. Er brauchte keine Anlaufzeit und bereitete die Führung vor. Auch nach der Pause ein stabiler Part auf der rechten Seite. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Marcel Hoffmeier (3)</strong>: Kam nach der Halbzeit für Scherder, mit ihm war es gleich ein anderes Spiel. Eine Unachtsamkeit, dazu beim Gegentor weggerutscht. Aber doch ein Gewinn fürs Team, der außerdem das 3:1 mit vorbereitete.. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Darius Ghindovean (keine Note): </strong>Späte Einwechslung, diesmal als Joker aber ohne große Momente. Foto: <strong>Gerrit Wegkamp (keine Note): </strong>Half in der Schlussphase, das Resultat über die Bühne zu bringen. Foto: Gunnar A. Pier

Diese Alternativen hat Preußen-Coach Hildmann

Hinten links wird folglich eine Stelle frei in der Preußen-Startelf. Luke Hemmerich betrieb bereits am Mittwoch nach der Auswechslung von Frenkert jede Menge Werbung in eigener Sache. Der Blondschopf wechselte von der Rechtsverteidigerposition nach links und erzielte zwei Tore beim 3:2-Erfolg.

Marvin Thiel erlitt beim Böllerwurf von Essen ein Knalltrauma und stieg erst am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining ein. Er stand am Mittwochabend aber noch nicht wieder im Preußen-Kader. Auch Jannik Borgmann war nach den Geschehnissen von Essen zunächst außen vor und infizierte sich nun auch noch mit dem Coronavirus. Gut möglich also, dass Preußen-Trainer Sascha Hildmann zunächst auf Hemmerich als Linksverteidiger setzen wird.