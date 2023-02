Selutins Sahnestück lässt Spitzenreiter Preußen II ganz spät jubeln

Wie so oft in dieser Oberliga-Spielzeit hatte Preußen Münster II auch beim Gastauftritt in der Pulverwaldkampfbahn des TuS Erndtebrück das letzte Wort. Nick Selutin war es am Sonntag vorbehalten, sein Team in der ersten Minute der Nachspielzeit mit einem „Wahnsinnstor“ (O-Ton von Trainer Kieran Schulze-Marmeling) zum 2:1 (0:0)-Erfolg zu schießen.

Aus 22 Metern zog Preußens Offensivmann ab, traf diagonal in den Winkel – und ließ die Preußen toben. „Wir haben uns den Treffer schon auf Video angeschaut – und wir werden es sicher ­irgendwo einschicken – das war ein Tor des Monats“, meinte Schulze-Marmeling.

Zugleich bedeutete Selutins Sahnestück das glückliche Ende der Auswärtsfahrt ins Siegerland. „Das war ein ganz unangenehmes Spiel zum Reinkommen“, erklärte der Coach. Erndtebrück, das auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschte, stand tief und erwartete den Spitzenreiter aus Münster mit einer fünf Mann starken Defensivreihe. „Die ersten beiden Linien haben wir gut überspielt, aber bei der Abwehrkette war meistens Endstation“, sagte Schulze-Marmeling.

Preußen-Keeper verursacht Elfmeter – und pariert

Luca Steinfeldt hatte die einzige Chance in Halbzeit eins, Erndtebrück konterte einmal gefährlich. Die in der Pause ausgegebene Taktik, sich flach in den TuS-Strafraum vorzuspielen, fruchtete schnell. Selutin bediente Marvin Kehl, der mit einem Kontakt zum 1:0 traf (65.).

Der Brustlöser? Mitnichten. Erst verursachte Keeper Veith Walde nach Missverständnis mit Can Pohl einen Elfmeter, den er aber gegen Dustin Zahnen parierte (74.). Dann traf Fuad Dodic zum 1:1 (77.) – nach einem Erndtebrücker Konter im Anschluss an eine Preußen-Ecke. Alles halb so wild, denn Selutin hatte das letzte Wort.

SCP: Walde – Pohl, Kloth, ­Cirak, Demirarslan (68. Overhoff) – Di Pierro (77. Ter Horst) – Kehl, Tersteeg (77. Korte) – You (56. Nyassi), Steinfeldt, Selutin