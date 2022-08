Wie sich Preußens U17 auf Spiele über 90 Minuten eingestellt hat

Der Satz geht Moritz Glasbrenner schon locker von den Lippen. „Wir haben über 90 Minuten eine sehr gute Defensivleistung gezeigt“, meinte der Trainer von Preußen Münsters U 17 nach dem 0:0 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag. 90 Minuten? Ja, richtig gelesen. Glasbrenner hat sich nicht etwa vertan, sondern die Partien in der B-Junioren-Bundesliga dauern statt der bisher 80 Minuten nun so lange wie bei der U 19 und im Herrenbereich.

Hintergrund ist ein Pilotprojekt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der vorab ein Stimmungsbild bei den Clubs abfragte. Genaue Zahlen hierzu liegen nicht vor, es heißt aber, dass sich viele Vereine für die Erhöhung der Spielzeit auf 90 Minuten ausgesprochen haben. Zu diesem Kreis zählt auch Preußen Münster. „Der erste Eindruck der längeren Partien ist sehr gut“, sagt Glasbrenner und ergänzt mit einem Lachen: „Auch wenn wir uns gleich im ersten Spiel gegen Schalke in der 92. Minute das einzige Gegentor gefangen haben.“

Er hat selbstredend nicht nur Ergebnisse im Kopf, sondern die Entwicklung der jungen Talente. „Auch wenn die Trainingsumfänge steigen, ist das in dieser Altersklasse absolut machbar. Und letztendlich ist es mehr Spielzeit auf höchstem Niveau“, sagt Preußens U-17-Coach. Die Jungadler haben sich auf die Neuerung eingestellt, Athletiktrainer Maxwell Meissner hat das Team „topfit gemacht und wir können im Spielverlauf häufig noch was nachlegen“, wie Glasbrenner erklärt.

So trackt Preußen seine Talente

Der SCP-Nachwuchs trainiert jetzt immer länger als eineinhalb Stunden, damit das Spiel im Vergleich kürzer erscheint. Mithilfe von GPS-Sensoren in einem Hüftgürtel werden Daten wie die Gesamt-Laufleistung oder die Anzahl der Sprints und intensiven Läufe gesammelt.

Athletikcoach Meissner liest die Zahlen aus und informiert das Trainerteam. Die Nachwuchskicker werden in einem Ampelsystem erfasst, müssen dazu jeden Tag einen Fragebogen ausfüllen, der unter anderem ermittelt, wie die Nachtruhe und der Grad der Erschöpfung eingeschätzt werden.

Wolbecks Hölscher bleibt bei seinem Weg

Apropos Ruhe – die verordnete sich Daniel Hölscher nach seinem Einstand als Chefcoach beim Bezirksligisten VfL Wolbeck selbst. „Ich brauche jetzt mal einen Tag, um das alles sacken zu lassen. Aber fest steht: Diese Woche hat Spaß gemacht“, meinte er nach dem 2:2 gegen SF Ostinghausen.

Neu erfinden will Hölscher sich als erster Mann an der Linie nicht. „Ich bin den gleichen Weg wie immer zum Platz gefahren“, witzelte Hölscher. „Und ich werde mich auch als Typ nicht verändern. Ich spreche das Gleiche an wie vorher – im gleichen Ton.“ Nachdem ihm bei der Premiere der Clubvorsitzende Jörg Pöppelbaum assistierte, laufen die Gespräche bezüglich eines Co-Trainers nun an. Den nämlich wünscht Hölscher sich ausdrücklich.