Seit Hünsborn läuft es: Folgt Preußens Wegkamp auf prominente Namen?

Preußen Münsters Gerrit Wegkamp mischt voll mit im Rennen um den Titel des Torschützenkönigs in der Regionalliga West, hat jüngst sogar die Führung übernommen. Seine möglichen Vorgänger haben es zum Teil bis in die Bundesliga geschafft.

Trifft aktuell zuverlässig und häufig doppelt: Münsters Gerrit Wegkamp (in schwarz), hier beim Gastspiel in Ahlen

Greift mal wieder ein Spieler des SC Preußen Münster ernsthaft in den Kampf um die Torjägerliste ein oder winkt sogar die Krone am Ende der Saison? Gerrit Wegkamp hat gerade mit seinem nächsten Auswärts-Doppelpack in der Regionalliga West die Spitzenposition übernommen.