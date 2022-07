Ghindoveans Platzverweis erzürnt Coach Hildmann

Münster

Die Laune von Preußen-Trainer Sascha Hildmann hielt sich am Samstag in Grenzen – und das hatte nicht nur mit der 1:2-Niederlage gegen Heracles Almelo zu tun. SCP-Profi Darius Ghindovean sah die Gelb-Rote Karte. Das nervte Hildmann genau so, wie die Leistung des Schiedsrichters.

Von Alexander Heflik