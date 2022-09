Henok Teklab spielte am Wochenende keine Sekunde. Dennoch machte der Dribbelkönig von Preußen Münster von sich reden. Eine Video-Plattform verhalf ihm zu internationalem Ruhm, während er selbst sich am Samstag digital eher in die Nesseln setzte.

Obwohl Henok Teklab am Samstag beim 3:0-Sieg von Preußen Münster in Wiedenbrück gegen den SV Lippstadt verletzt fehlte, war er doch in aller Munde. Das lag zum einen daran, dass der 23-Jährige eine Woche zuvor mit einem ganz besonderen Kabinettstückchen plötzlich zum Internetstar wurde, aber auch an einem nicht ganz glücklichen Post.