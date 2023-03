So reagiert Trainer Hildmann auf den nahenden Abschied von Teklab

Henok Teklab genießt einen besonderen Status bei den Fans von Preußen Münster, nicht selten erschallt „Fußballgott“ bei Auswechslungen. Seinen nächsten Vertrag unterschreibt er aber in Belgien oder den Niederlanden – so reagiert Trainer Sascha Hildmann.

Der SC Preußen Münster verliert im Sommer einen seiner Publikumslieblinge. Wie die Bild-Zeitung zuerst berichtete, wird der 24 Jahre alte Angreifer nicht mit dem SC Preußen in die 3. Liga gehen – falls der SCP den Aufstieg schafft. Um den Club wird noch ein Geheimnis gemacht, offiziell ist dagegen der Abschied aus Münster. Der Dribbler und Flügelspieler entschied sich aber für die erstklassige Variante im Ausland. Sein Vertrag beim SCP läuft aus.

Teklab war im Sommer 2021 von der SCP-Scouting-Abteilung um Kieran Schulze Marmeling, Jens Fuhrmann und Bernd Pfeifer beim Regionalliga-Absteiger Bayern Alzenau entdeckt worden. Der Angreifer flog für Profi-Verhältnisse unter dem Radar, hatte zuvor bei Vereinen wie VfB Ginsheim, Hessen Dreieich oder Alzenau gespielt.

In Münster kommt er auf 59 Regionalliga-Einsätze (12 Toren/21 Torvorlagen). Sportchef Peter Niemeyer hätte Teklab gerne gehalten, sah aber die Chancen wie im Fall Nicolai Remberg als begrenzt an: „Die Türen standen offen. Es steht außer Frage, dass wir ihn halten wollten.“ Teklab ist beim SCP damit auf Abschiedstour. Trainer Sascha Hildmann äußerte sich am Freitag im Rahmen der Spieltagspressekonferenz zum Teklab-Abschied und sagte: „Diesen Wechsel hat er sich erarbeitet, er hat noch einmal einen Sprung gemacht.“