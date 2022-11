Preußens Halbzeitbilanz: Viele Bestmarken, einige Überraschungen

Preußen Münster ist das Nonplusultra der Regionalliga West. Das besagen viele Zahlen. Der Spitzenreiter hat die mit Abstand meisten Treffer erzielt (43) und die wenigsten kassiert (16) – was zu einer herausragenden Differenz (plus 27) führt. Keiner hat mehr Siege (zwölf) und weniger Niederlagen (drei wie Gladbach II). Der Blick in die Statistik zeigt noch weitere spannende Fakten zur am Mittwoch abgeschlossenen Hinrunde.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper