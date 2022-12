Ex-Preuße Niehues im Interview: „Das kann man nicht in Worte fassen“

Angekommen in der 2. Bundesliga: Julian Niehues (rechts, hier gegen den Hamburger SV). In der Jugend kickte der 21-jährige Kaiserslautern-Profi für Preußen Münster und BW Aasee.

Es ist gerade mal ein knappes Jahr her, da musste Julian Niehues beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern noch in der Oberliga-Reserve aushelfen. Zwölf Monate später ist der 21-jährige Münsteraner Stammspieler in der 2. Bundesliga und steht mit dem Aufsteiger sensationell auf Platz vier. Im Interview spricht der ehemalige Junior von Preußen Münster über das verrückte Aufstiegsjahr, seine persönliche Entwicklung und den Umgang mit schwierigen Momenten.