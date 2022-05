Kein Matchball nach Nullnummer: Preußen torlos beim SC Wiedenbrück

Der SC Preußen Münster muss zittern, am Freitagabend kam das Team von Trainer Sascha Hildmann nicht über ein torloses Remis beim SC Wiedenbrück hinaus. RW Essen könnte mit einem Sieg am Samstag gegen den SV Rödinghausen am SCP vorbeiziehen. Es bleibt spannend.

Kein Matchball für Preußen Münster im Aufstiegsrennen. Nein, das war ein Schlag ins Kontor, mehr als nur ein Dämpfer. Ja, nach dem 0:0 vor 2187 Zuschauern beim SC Wiedenbrück hat der SCP drei Punkte Vorsprung vor RWE Essen. Doch der Tabellenzweite kann am Samstag in Lotte gegen den SV Rödinghausen die Spitze wieder übernehmen – und das am vorletzten Spieltag der Regionalliga West. Essen hat auf den schweren Patzer der Preußen gewartet. RWE hat nun die Chance zum Comeback im Titelrennen. Vielleicht zeigte der SCP in dieser alles entscheidenden Phase der Saison erstmals Nerven. Die mitgereisten mehr als 1000 Fans feierten ihre Mannschaft trotzdem. Trotz dieses Rückschlags ist der Glaube an den Aufstieg geblieben.

„Natürlich ist die Enttäuschung groß, aber ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf“, erklärte Trainer Sascha Hildmann nach der Partie. Am Samstag fährt er heim nach Kaiserslautern, auf keinen Fall wird er die Partie des Rivalen in Lotte verfolgen. Wiedenbrücks Trainer Daniel Brinkmann war stolz auf seine Mannschaft, der gebürtige Essener verneigte sich aber vor dem SCP: „Man hat gesehen, warum Münster eine Spitzmannschaft ist. Außerdem hat man aus Münster nie irgendwas gehört im Aufstiegskampf.“ Es klang Respekt durch. Nur der Sieg war futsch für den SC Preußen.

Anlauf? Der war kurz, weil nach zehn Minuten Marcel Hoffmeier Alexander Langlitz einsetzte, der relativ frei den Ball aber nicht voll traf. Im Gegenzug dachte sich Fabian Brosowski, dass er es bei tief stehender Sonne mal mit einer Bogenlampe versuchen könnte – Torwart Max Schulze Niehues aber war im Bilde. Doch dem SCP fehlten die ganz großen Toraktionen in der ersten halben Stunde, den Gastgebern im Übrigen auch. Intensiv ja, tiefgreifende Aktionen eher nicht. Dafür erwischte beide Teams das Verletzungspech, erst musste Wiedenbrücks giftiger Flügelstürmer Saban Kaptan (26.) vom Feld, wenig später dann auch Münsters Mittelfeldakteur Jules Schwadorf (29.).

SCP mit unveränderter Startelf Foto: Wie erwartet veränderte Sascha Hildmann seine Startelf nicht. Die Preußen gewannen die letzten drei Punktspiele gegen Fortuna Köln, RW Oberhausen und gegen den KFC Uerdingen ohne Gegentor. Da sich keiner verletzte und die Trainingseindrücke gut waren, blieb die erste Formation unangetastet. ...

Trotz des Tempos neutralisierten sich die Mannschaften, eine Menge spielte sich im verdichteten Mittelfeld ab. Und vielleicht merkte man dem SCP erstmals seit Wochen an, dass es um was ganz Großes ging. Nur ganz langsam löste der Gast diese Fesseln ein wenig. Ein Einwurf von links trudelte an allen vorbei – auch an Langlitz (38.). Dann flankte Teklab, aber Wegkamp (41.) köpfte zu schwach aus bester Lage. Als die Sonne unterging im Jahnstadion an einem wundervollen Frühlingstag, taute der SCP langsam aber sicher auf. Doch zur Pause stand da eine Nullnummer. Schlecht für den SCP, gut für RWE.

21. Zu-Null-Spiel von Schulze Niehues Foto: Torwart Max Schulze Niehues hatte erneut nicht so viel tun. Der Schlussmann des SCP löste aber alles zufriedenstellend auf. Und Schulze Niehues blieb wieder ohne Gegentor. Für den 33 Jahre alten Schlussmann war es das 21. Zu-Null-Spiel in dieser Saison. Der SCP hat die beste Abwehr der Liga mit nur 23 Gegentoren, Schulze Niehues ist dabei ein wichtiger Bestandteil dieser Defensive. Allerdings dürfte das alles kein Trost nach dem 0:0 sein. ...

Dann lief der Pop-Klassiker von David Bowie „Under Pressure“, übersetzt „unter Druck“. Das galt für die Preußen, als sie in der Kabine versuchten, die Kräfte zu sammeln, ein Rezept gegen die giftigen Hausherren zu finden.

Münsters gleich besten Angriff der Partie beendete Schiedsrichter Selim Erk, der auf Foulspiel an Wegkamp entschied, während Kapitän Julian Schauerte allein auf Keeper Marcel Hölscher hätte zueilen können – auf Zuspiel des gestrauchelten Wegkamp. Der SCP tat sich schwer. Chancen? Mangelware. Dann doch, Robin Ziegeles Abschluss (64.) wurde von der Torlinie gekratzt. Ziegele, der kurz zuvor mit allerletztem Einsatz einen brandgefährlichen Konter der Wiedenbrücker unterbunden hatte.

Merchandising-Nachfrage steigt Foto: Der sportliche Höhenflug der vergangenen Wochen hat auch das Merchandising-Geschäft für die Preußen ordentlich angekurbelt. Eng verknüpft sind die zusätzlichen Verkäufe mit den kontinuierlich steigenden Zuschauerzahlen. Gerade an den drei Ständen im Stadion macht sich das am Heim-Spieltag bemerkbar. Trikots, T-Shirts und vor allem Fanschals sind die Schlager. Auch im Onlineshop, der sich zuletzt noch mehr zur ersten Anlaufstelle entwickelt hat, steigen aktuell die Bestellungen. „Schade ist, dass wir die große Nachfrage – speziell was das unglaublich erfolgreiche Heimtrikot betrifft – nicht so bedienen konnten, wie wir uns oder die Fans sich das gewünscht hätten“, sagt Clubsprecher Marcel Weskamp. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind hier allgegenwärtig. Viele Produktionsstätten lagen still, Lieferketten waren ebenso unterbrochen wie die Versorgungswege mit Rohstoffen. Beim Trikot, das in der Türkei gefertigt wird, schlug sich das negativ wieder, sodass der Club dem überwältigenden Interesse nicht immer gerecht wurde. ...

Nur als SCW-Kapitän Oliver Zech die Ampelkarte sah, da ging noch mal ein Ruck durch das Preußen-Spiel. Hemmerich traf (72.) direkt den Pfosten mit seinem Freistoß. Endlich, jetzt war der SCP im Angriffsmodus. Nur noch der Tabellenführer drängte, der eingewechselte Thorben Deters (83.) traf aus der Distanz auch nicht ins Tor. Wiedenbrück wehrte sich energisch und hatte Glück. Auch als Hölscher einen Ball fast perfekt vor die Füße von Farrona Pulido warf – doch der setzte ihn ans Außennetz und übersah Langlitz (87.). Die Matchbälle waren vergeben. Das Spiel um Titel und Meisterschaft geht weiter.

Wiedenbrück: Hölscher -Böhmer, Zech, Pudel – Tia (69. Hüsing), Liehr, Özer, Brosowski (72. Amedick) – Kaptan (26. Osawe), Fehler, Aciz (50. Ruzgis). - Trainer: Brinkmann

Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Hemmerich - Kok (72. Kwadwo) - Remberg, Schwadorf (29. Farrona Pulido)- Langlitz, Wegkamp (65. Bindemann), Teklab (80. Deters). - Trainer: Hildmann

Tore: keine. - Zuschauer: 2187. - Schiedsrichter: Erk (Herne). - Gelb-Rote Karte: Zech (71./wiederholtes Foulspiel). - Gelbe Karten: Aciz, / Farrona Pulido