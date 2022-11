Länderspiele in Münster: DFB-Juniorinnen zu Gast im Preußenstadion

Noch in diesem Monat öffnet das Preußenstadion für zwei Länderspiele der U-16-Juniorinnen seine Türen. Das deutsche Team wird im November gleich zwei Partien in Münster austragen.

Noch in diesem Monat öffnet das Preußenstadion für zwei Länderspiele der U-16-Juniorinnen seine Türen. Die beiden Partien gegen Norwegen am 17. November (Donnerstag, 16 Uhr) und 19. November (Samstag, 18.30 Uhr) sind der Auftakt in die Länderspiels-Saison für die Talente.

Durch die Trainerrotation im Zweijahresrhythmus ist es damit auch die erste Maßnahme, die von Chefcoach Friederike Kromp und ihrem Team beim Jahrgang 2007 begleitet wird. „Es wird sofort ein wichtiger Gradmesser“, sagt sie.

Tickets sind ab sofort und ausschließlich unter dfbtickets.reservix.de erhältlich. Der Sitzplatz kostet 5 Euro (ermäßigt 3 Euro). Für Gruppen ab zehn Personen stehen vergünstigte Karten für 2 Euro zur Verfügung