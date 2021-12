Liveticker: 1. FC Köln 2 – Preußen Münster

1. FC Köln II vs. SC Preußen Münster

In der vergangenen Saison gab es zwei intensive Spiele. Julian Schauerte vergab in der Hinrunde in der zweiten Minute einen Elfmeter, danach kaufte Köln dem SCP den Schneid ab und gewann 1:0. Im Rückspiel drehten die Münsteraner in der Nachspiel einen 1:2-Rückstand und gewannen durch Joel Grodowski und Lukas Frenkert noch 3:2.