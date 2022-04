Gelsenkirchen

Preußen Münster will am Sonntag (10.4.) seinen Erfolgslauf fortsetzen: Nach dem Einzug ins Westfalenpokal-Finale strebt der SCP beim FC Schalke 04 II einen Auswärtssieg an, um seine Tabellenführung in der Regionalliga zu festigen. Wir berichten live (Anstoß: 14 Uhr).