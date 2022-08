Wann spielt Preußen Münster gegen Borussia Mönchengladbach II?

Ansetzung: Preußen Münster - Borussia Mönchengladbach II

Preußen Münster - Borussia Mönchengladbach II Wettbewerb: Fußball-Regionalliga West 2022/2023

Fußball-Regionalliga West 2022/2023 Spieltag: 5

5 Datum und Uhrzeit: Samstag, 20. August 2022, 14 Uhr

Samstag, 20. August 2022, 14 Uhr Spielort: Preußenstadion (Hammer Str. 302, 48153 Münster)

Preußenstadion (Hammer Str. 302, 48153 Münster) Tickets: Gibt es im Online-Shop von Preußen Münster. Stehplatzkarten kosten zwischen sechs Euro (Kinder) und elf Euro (Vollzahler). Tickets für die Sitzplätze auf der Tribüne sind für Preise zwischen 17 Euro (Kind) und 23 Euro (Vollzahler) erhältlich.

Wetter: In Münster ist es den ganzen Tag wolkig bei Temperaturen von 18 bis 24°C. In der Nacht sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt und die Temperatur sinkt auf 13°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 12 und 31 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen Borussia Mönchengladbach II

Preußen Münster: Die Preußen haben ihre drei Partien in der Regionalliga West gewonnen, die Partie des vierten Spieltags bei Alemannia Aachen wurde aufgrund einer anderen Veranstaltung am Tivoli auf den 24. September verlegt. Vor den Münsteranern rangieren mit dem 1. FC Kaan-Marienborn und dem 1. FC Düren zwei Aufsteiger. Am Mittwochabend bestritt der SCP das Erstrundenspiel im Westfalenpokal und schoss den Landesligisten RW Hünsborn mit 13:0 ab. In Andrew Wooten haben die Preußen ihren Torjäger gefunden, der US-Amerikaner steht bereits bei drei Regionalligatreffern.

Borussia Mönchengladbach II: Die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach hat nur eines der vier Saisonspiele gewonnen, steht bei vier Zählern. Nach dem 1:2 bei Kaan-Marienborn folgten ein 3:3 gegen RW Oberhausen, eine 0:1-Niederlage gegen Düren und zuletzt ein 3:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf II. Die besten Torschützen bisher waren Semir Telalovic (drei Treffer) und Steffen Meuer (zwei).

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach II

Bei Preußen Münster fallen Dennis Daube (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Lukas Frenkert (Schulterverletzung) und Joel Amadi (Knie-OP) aus.

Preußen Münster gegen Borussia Mönchengladbach II - die mögliche Aufstellung

Preußen Münster: Schulze Niehues - Langlitz, Scherder, Hahn, Lorenz - Kok - Remberg, Bouchama - Kwadwo, Wooten, Teklab

Der weitere Spielplan für Preußen Münster in der Regionalliga West

SV Straelen (A/27. August, 14 Uhr)

1. FC Köln II (H/3. September, 14 Uhr)

SV Lippstadt (A/10. September, 14 Uhr)

SV Rödinghausen (H/17. September, 14 Uhr)

Alemannia Aachen (A/24. September, 14 Uhr)

Die letzten fünf Spiele von Preußen Münster