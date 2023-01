Live aus Lohne: Rot für Ghindovean – Preußen treffen fünffach

Zweites Testspiel für Preußen Münster in der Winter-Vorbereitung: Am Samstag (14 Uhr) trifft der Tabellenführer der Regionalliga West auf den TuS BW Lohne, der sich als Aufsteiger im Mittelfeld der Nord-Staffel eingefunden hat. Wir tickern live.

Wann spielt Preußen Münster gegen TuS BW Lohne?

Ansetzung: TuS BW Lohne - Preußen Münster

TuS BW Lohne - Preußen Münster Wettbewerb: Fußball-Testspiel

Fußball-Testspiel Datum und Uhrzeit: Samstag, 14. Januar 2023, 14.00 Uhr

Samstag, 14. Januar 2023, 14.00 Uhr Spielort: Heinz-Dettmer-Stadion (voraussichtlich auf Kunstrasen), Steinfelder Straße 5, 49393 Lohne

Heinz-Dettmer-Stadion (voraussichtlich auf Kunstrasen), Steinfelder Straße 5, 49393 Lohne Schiedsrichter: Lennart Wolff (Bremer SV)

Lennart Wolff (Bremer SV) Wetter: In Lohne sind am Mittag anhaltende Schauer zu erwarten und die Temperatur steigt auf 8°C. Mit Böen zwischen 49 und 59 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen TuS BW Lohne

Preußen Münster: Der Start ins Jahr 2023 ist gelungen, das Team von Trainer Sascha Hildmann gewann gegen den Nord-Regionalligisten Werder Bremen II klar mit 6:1. Bis auf Torhüter Roman Schabbing und Nachwuchstalent Noah Kloth kamen dabei alle fitten Spieler zum Einsatz. Weitere Testspiele folgen gegen den SSV Jeddeloh II und den VfB Lübeck.

TuS BW Lohne: Der Club ist im vergangenen Sommer aus der Ober- in die Regionalliga aufgestiegen und rangiert nach 20 Partien auf Platz neun. Bislang gab's acht Siege, drei Unentschieden und neun Niederlagen in der Nord-Staffel. Nachdem Lohnes Trainer und Sportdirektor Henning Rießelmann Mitte November zurückgetreten war, präsentierten die Blau-Weißen einen guten Monat später mit Uwe Möhrle den neuen Coach. Der Ex-Profi (unter anderem VfL Wolfsburg, FC Augsburg und Energie Cottbus) kann auf die Erfahrung aus 123 Erst- und 201 Zweitligapartien bauen. Mit Keeper Marko Dedovic und Gianluca Przondziono stehen zwei ehemalige Preußen im Aufgebot von Lohne. Bitter für den Aufsteiger: Mit Marek Janssen (acht Tore) und Christopher Schepp (zwölf Tore) haben die treffsichersten Spieler den Verein im Winter verlassen. Janssen wechselte in die 3. Liga zum SV Meppen, Schepp sogar in die 2. Bundesliga zu Arminia Bielefeld. Bisher kam mit dem 19 Jahre alten Jannik Zahmel (Leihe vom VfL Osnabrück) erst ein neuer Angreifer.

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen TuS BW Lohne

Bei Preußen Münster fehlten die beiden Rekonvaleszenten Dennis Daube (nach Kreuzbandriss) und Manfred Kwadwo (nach muskulärer Oberschenkel-Verletzung) gegen Werder Bremen II noch. Das dürfte auch gegen Lohne so sein. Zudem fällt Thorben Deters (Innenbandanriss im Knie) mehrere Wochen aus.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena, Geburtstag: 27.11.1997) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg, Geburtstag: 06.02.2002) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II, Geburtstag: 11.11.1988) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde, Geburtstag: 02.04.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC, Geburtstag: 18.07.1988) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte, Geburtstag: 15.02.1991) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel, Geburtstag: 04.05.1999) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck, Geburtstag: 13.10.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II, Geburtstag: 19.07.2000) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund, Geburtstag: 27.03.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin, Geburtstag: 20.01.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg, Geburtstag: 28.05.1997) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv, Geburtstag: 15.05.1998) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen, Geburtstag: 11.07.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg, Geburtstag: 01.11.2001) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim, Geburtstag: 30.05.1995) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck, Geburtstag: 20.08.1995) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau, Geburtstag: 16.11.1998) Foto: Jürgen Peperhowe Dildar Atmaca (Foto rechts, Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Würzburger Kickers, Geburtstag: 17.10.2002) Foto: SCP Dennis Grote (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck, Geburtstag: 09.08.1986) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine, Geburtstag: 19.06.2000) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld, Geburtstag: 05.10.2002) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen, Geburtstag: 27.03.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück, Geburtstag: 30.09.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau, Geburtstag: 13.04.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster, Geburtstag: 03.02.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern, Geburtstag: 07.04.1972) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19, Geburtstag: 17.12.1992) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (bei Preußen seit 2013, Geburtstag: 04.09.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia, Geburtstag: 25.07.1975) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09, Geburtstag: 05.06.1964) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Der weitere Spielplan für Preußen Münster

SSV Jeddeloh II (A/21. Januar, 14 Uhr)

VfB Lübeck (A/28. Januar, 14 Uhr)

Alemannia Aachen (H/5. Februar, 14 Uhr)

Borussia Mönchengladbach II (A/12. Februar, 14 Uhr)

SV Straelen (H/18. Februar, 14 Uhr)