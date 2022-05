Liveticker: Preußen Münster – 1. FC Köln II

Das Herzschlagfinale in der Regionalliga West steht an. Preußen Münster muss gegen die zweite Garde des 1. FC Köln im Heimspiel ran – und im Fernduell mit RW Essen auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters hoffen. Bei unserem Liveticker sind Sie hautnah dabei (Anstoß 14 Uhr).

Gänsehaut-Feeling im Stadion an der Hammer Straße: Vor 14.300 Zuschauern wird der SCP um die letzte Aufstiegschance spielen. Die Adlerträger stehen auf Platz 2 und wollen die Essener, die zu Hause RW Ahlen empfangen, noch überflügeln. Also, alles ist noch drin an diesem Samstag, an dem Geschichte geschrieben werden könnte.