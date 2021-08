Münster

Es geht los: Der SC Preußen Münster startet am Samstag gegen die Alemannia aus Aachen mit reichlich Vorschusslorbeeren bedacht in die neue Regionalliga-Saison. 5000 Zuschauer sind an der Hammer Straße zugelassen, der Fußball kehrt zurück. Ab 13.30 Uhr erfahren Sie alles Wissenswerte zum Spiel in unserem Liveticker.

Von Alexander Heflik und André Fischer