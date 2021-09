Münster

Es ist das Spitzenspiel in der Regionalliga West: Preußen Münster empfängt am Dienstagabend RW Essen. Die Experten gehen davon aus, dass einer der beiden Clubs am Saisonende aufsteigen wird. Der SCP spielte zuletzt zwei Mal Remis - der Gegner hat eine Siegesserie aufzuweisen. Wir berichten live (Anstoß 19 Uhr).

Von André Fischer und Alexander Heflik