Münster

Zwei Siege zum Auftakt: Der SC Preußen ist traumhaft in die neue Saison gestartet. Am Mittwoch kommen die Sportfreunde Lotte zum Flutlicht-Kick ins Rund an der Hammer Straße. In unserem Liveticker ab 19 Uhr erfahren Sie alles Wissenswerte.

Von André Fischer