Liveticker: Preußen Münster - SV Lippstadt

Wieder geht das Flutlicht am Freitagabend an: Um 19.30 Uhr erwartet Preußen Münster den SV Lippstadt, gegen den der Regionalligist zuletzt immer gut aussah. Wir berichten live von der Partie.

Vor wenigen Wochen lief der SC Preußen Münster Gefahr, den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Dieser ist mittlerweile wiederhergestellt. RW Essen führt die Tabelle an - der SCP hat nur drei Punkte weniger und will weiter Druck auf die Essener ausüben.