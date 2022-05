Liveticker: Preußen Münster – SV Rödinghausen

8. August: Nach makelloser Vorbereitung mit sieben Siegen in sieben Spielen überzeugt der SCP in Runde eins des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg. Durch Marcel Hoffmeier geht der SCP mit 1:0 in Führung, verliert erst in der Verlängerung 1:3 und kommt dennoch weiter, da der Bundesligist sechs Auswechslungen vornimmt. Gut fürs Gefühl und vor allem fürs Portemonnaie.

Foto: Imago/Team 2