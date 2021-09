Ahlen

Der SC Preußen Münster ist traumhaft in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Vier Siege, ein Remis - das ist die eindrucksvolle Bilanz. Am Freitag geht es zum Flutlichtknaller zum Nachbarn RW Ahlen. Gespielt wird um 19.30 Uhr im Wersestadion. Wir informieren Sie in unserem Liveticker über alles Wissenswerte. Los geht es ab 19 Uhr.

Von Thomas Rellmann und Alexander Heflik