Münster

Die Temperaturen lassen die Regionalliga-Fußballer der Preußen im Training mächtig schwitzen. Da ist jede Abwechslung willkommen. Am Samstag testen die Jungs von Trainer Sascha Hildmann in Südlohn gegen den KFC Uerdingen. Alle Tore und Infos in unserem Liveticker.

Von André Fischer