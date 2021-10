Liveticker: SV Lippstadt 08 - SC Preußen Münster

SV Lippstadt 08 vs. SC Preußen Münster

Vor Anpfiff sei noch schnell gesagt: Je nach Spielverlauf sollten die Preußen heute besonders in der Schlussphase aufpassen. Gegen den Wuppertaler SV glich Lippstadt am vergangenen Spieltag in den letzten drei Spielminuten noch einen 0:2-Rückstand aus.