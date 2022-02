Rödinghausen

Das erste Nachholspiel für die Preußen steht am Mittwoch (19.30 Uhr) beim SV Rödinghausen an. Nach dem Abbruch des Gipfeltreffens in Essen hoffen die Adler, ihre weiße West in diesem Jahr zu wahren. Doch Vorsicht: Auswärts beim SVR gab es selten was zu holen. Wir berichten live.

Von Thomas Rellmann und Alexander Heflik