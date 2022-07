Preußen-Countdown vor Wiedenbrück – Hildmann: „Kann Härtefalle geben“

Rheda-Wiedenbrück

Die Erinnerungen an den SC Wiedenbrück sind genauso frisch wie schlecht. Am vorletzten Spieltag gab Preußen Münster im Jahnstadion durch ein 0:0 die Tabellenführung ab. Nun gibt's ein schnelles Wiedersehen. Wir tickern schon jetzt und am Sonntag dann live aus dem Stadion.

Von Thomas Rellmann und Alexander Heflik