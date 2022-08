Bereits nach 38 Minuten war der Arbeitstag von Manfred Kwadwo am Samstag beendet. Den Offensivmann von Preußen Münster stoppte vermutlich eine Oberschenkelverletzung. Am Montag soll es eine Diagnose geben.

Nach einem eher unscheinbaren Zweikampf fasste sich Manfred Kwadwo an den hinteren linken Oberschenkel. Münsters Rechtsaußen musste bereits vor der Pause vom Feld und wurde durch Shaibou Oubeyapwa ersetzt.

Am Montag sollen genauere Untersuchung Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben, das branchenübliche MRT steht dann an.

Kwadwo musste in der Vorsaison mit einer Muskelverletzung mehrere Monate pausieren und schaffte es erst in der Schlussphase der Saison zurück in die Mannschaft.