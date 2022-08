Manfred Kwadwo bleibt der Verletzungs-Pechvogel beim SC Preußen Münster. Nachdem der 27 Jahre alte Flügelstürmer in der vergangenen Saison verletzungsbedingt 32 Spieltage verpasste, droht ihm nun wieder eine mindestens sechswöchige Pause.

Kwadwo zog sich beim Gastspiel in Homberg gegen den SV Straelen (2:0) eine Oberschenkelverletzung zu. Der medizinischen Abteilung schwante am Samstag schon nichts Gutes, nun kam die Bestätigung durch das MRT.

Kwadwo hatte zuletzt in elf Regionalliga-Partien für den SC Preußen gespielt und dabei ein Tor geschossen sowie vier vorbereitet. Wird die sechswöchige Verletzungspause nun Realität, würde der Angreifer in sechs Meisterschaftsspielen sowie in einer Westfalenpokal-Partie fehlen. Dem SCP würde damit auch ein wichtiger Baustein in der Offensive fehlen, weil Kwadwo im Wechsel mit Shaibou Oubeyapwa und Henok Teklab das Flügelspiel der Preußen beleben sollte.