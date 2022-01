"Muskulatur hält" - Kwadwo greift bei Preußen an

Manfred Kwadwo verstärkte im Sommer den SC Preußen Münster. Im zweiten Testspiel-Einsatz verletzte der 26-Jährige sich aber so schwer, dass er noch immer auf sein Liga-Debüt warten muss. Jetzt greift Kwadwo wieder an.

Manfred Kwadwo war nicht der einzige Pech­vogel bei den Preußen im Verlauf der Hinrunde. Aber sicher einer der größten, schließlich verhinderten muskuläre Probleme im Oberschenkel bisher einen Einsatz. Nun ist der 26-Jährige wieder da. Drei Fragen an den Preußen-Rückkehrer.

Die erste Einheit des Jahres ist überstanden. Alles glattgegangen?

Kwadwo: Ja, vor der Winterpause konnte ich ja schon eine Woche fast ­alles mitmachen. Jetzt hat die Muskulatur erneut ­gehalten. Die Luft kann noch besser werden, aber dafür ist die Vorbereitung ja da.

"Ich sehe mich auf einem der Flügel"



Wann und auf welcher Position kann der SCP Sie wieder einplanen?

Kwadwo: Ich muss jetzt jedes Training mitmachen, die Spiele auch. Dazu gesund bleiben – dann hoffe ich, dass ich zum ersten Spiel top-fit bin. Und dann sehe ich mich, je nach Formation, auf einem der Flügel.

Trainingsauftakt: Der SC Preußen Münster startet ins Jahr 2022 Der SC Preußen Münster hat am 3. Januar das Training wieder aufgenommen. Athletiktrainer Tim Geidies (in Rot) gibt das Tempo vor. Foto: Jürgen Peperhowe Unter den Preußen-Profis, die sich auf die zweite Saisonhälfte in der Regionalliga West vorbereiten, war auch ein altbekanntes Gesicht... Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (3. von links) ist wieder zurück beim SC Preußen Münster, nachdem er den Club erst im Sommer in Richtung FC Schalke 04 II verlassen hatte. Foto: Jürgen Peperhowe Für die verhaltenen Mienen bei Trainer Sascha Hildmann (links) und Sportdirektor Peter Niemeyer gibt's eigentlich gar keinen Grund: Die Spieler testeten sich vorab selbst auf Coronaviren - und vermeldeten allesamt ein negatives Resultat. Foto: Jürgen Peperhowe Die Chefs sprechen, die Spieler hören zu. Foto: Jürgen Peperhowe Der Langzeitverletzte Manfred Kwadwo (Mitte) mischte wie schon vor der Winterpause wieder voll mit. Er brennt auf sein Liga-Debüt für die Preußen, bestritt bislang nur zwei Testspiele für seinen neuen Club. Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (links) und Manuel Farrona Pulido trainierten am Montag nur individuell. Wegkamp schmerzt ein gebrochener Zeh, Farrona Pulido kämpft noch mit den Nachwirkungen seiner Booster-Impfung.

Foto: Jürgen Peperhowe Und auch Jules Schwadorf absolvierte nach seinem Sehnenanriss eine Lauf-Einheit, zuvor begrüßte er den Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Westermann (re.). Foto: Jürgen Peperhowe Anschließend spulte auch Schwadorf sein Pensum ab, Stabilisationsübungen inklusive. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen-Coach Hildmann (links) im Austausch mit Manuel Farrona Pulido. Foto: Jürgen Peperhowe Und zum Abschluss noch ein tiefer Schluck aus der Flasche, hier von Neuzugang Lukas Frenkert (2. von links). Foto: Jürgen Peperhowe

Das große Ziel lautet dann: RW Essen noch abfangen?

Kwadwo: Genau. Wir wollen so spielen wie bisher, so viele Punkte sammeln wie möglich. Dann sehen wir ja, wohin der Weg am Ende führt.