Nach Wechselfehler beim Spiel gegen Preußen Münster: Wölfe-Berufung wird aktuell verhandelt

Alle Preußen-Fans blicken an diesem Donnerstag nach Frankfurt. Dort wird die Berufung des VfL Wolfsburg gegen die 0:2-Wertung des Erstrundenspiels im Pokal zugunsten des SC Preußen Münster in der DFB-Zentrale verhandelt. Der aktuelle Verhandlungsstand.

Die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt.

Das Sportgericht des Verbands hatte vor zehn Tagen den 3:1-Sieg des Bundesligisten wegen eines Wechselfehlers umgewandelt. Nun sind die Niedersachsen mit Anwalt Christoph Schickhardt vor das Bundesgericht gezogen und wollen ein Wiederholungsspiel erstreiten.

Sollte dem Einspruch stattgegeben werden, drohen weitere Schwierigkeiten. Die Auslosung der 2. Runde, die für Sonntag angesetzt ist, würde erneut verschoben. Außerdem müssten Münsteraner und Wölfe einen Termin bis Ende Oktober finden, was wegen Champions League und Länderspiel-Abstellungen nur am 21./22. September möglich scheint. Am entsprechenden Mittwoch ist aber das Preußen-Spiel im Westfalenpokal beim TuS Tengern angesetzt.

Wird der VfL-Protest abgelehnt, wäre theoretisch der nächste Schritt der Gang vor ein ziviles Gericht.

Unser Sportredakteuer Thomas Rellmann berichtet live aus Franfurt:

Zusammenfassung der Berufungsverhandlung vor dem Urteil: Neuigkeiten haben sich nicht ergeben. Beide Seiten, @VfL_Wolfsburg und Fritsch, bleiben bei ihren Aussagen. @Preussen06 @WN_Redaktion #scpwob — Thomas Rellmann (@RellsBells) August 26, 2021

Trainer Mark van Bommel vom @VfL_Wolfsburg gewohnt sportlich, gibt erst mal Autogramme. Auch die Fraktion der @Preussen06 ist schon da. pic.twitter.com/ErPw7KN2wq — Thomas Rellmann (@RellsBells) August 26, 2021