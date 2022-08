In Straelen verletzt, aber für viele Clubs ein interessanter Spieler: Nicolai Remberg (r.)

In der Wochenmitte schließt das Sommer-Transferfenster, bis dahin können Spieler noch den Verein wechseln. Tatsächlich geht im Umfeld des SC Preußen Münster die Sorge um, dass vielleicht noch ein größeres Angebot im Schlussverkauf für einen der Rohdiamanten im Aufgebot auf den Tisch flattert.

Gemeint sind dabei vor allem mit Henok Teklab der Topscorer der Vorsaison sowie mit Nicolai Remberg der Mittelfeld-Antreiber und -Abräumer. Teklab hat noch Vertrag bis 2023, Remberg bis 2024. Sportchef Peter Niemeyer stellte vier Tage vor dem Wechselschluss fest, dass kein Angebot eines anderen Vereins für einen Preußenspieler vorläge.

Wobei sich gerade in der Endphase des „Wechsel-Basars“ die Dinge überschlagen können, zudem alle möglichen Interessenten nicht nur um die sportlichen Qualitäten wissen, sondern auch um die Vertragsmodalitäten. Mehrfach hatte Niemeyer in den letzten Wochen und Monaten erklärt, dass der SCP das Heft des Handelns in der Hand habe. Übersetzt dürfte das bedeuten, dass jetzt ein Spieler nur gehen dürfte, wenn eine mittlere sechsstellige Ablöse gezahlt werden würde.

Vergleichbares Beispiel: Cyril Akono wechselte 2019 in seinem ersten Seniorenjahr für geschätzt rund 350 000 Euro zum FSV Mainz 05 – und sicherte dem SCP damit die Drittliga-Lizenz. In den konkreten aktuellen Fällen dürften etwaige Ablösesummen noch deutlich höher liegen.