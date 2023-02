Bereits vor zwei Wochen räumte Nicolai Remberg das ein, was ohnehin jeder im Umfeld von Preußen Münster ahnte. Im Sommer verlässt der 22-Jährige nach fünf Jahren den Adlerclub. Ob vorher der Aufstieg gelingt oder nicht, spielt keine Rolle. Nun deutet sich an, wohin der Weg des begehrten Mittelfeldspielers führen könnte – in den hohen Norden. Nach Informationen dieser Zeitung zeichnet sich definitiv der Sprung in die 2. Bundesliga ab. Und Holstein Kiel ist hier aktuell der Favorit.

