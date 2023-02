Die vergangenen Tage waren kein Zuckerschlecken für Nicolai Remberg. Ein Magen-Darm-Infekt warf ihn am Donnerstag aus der Bahn. Angesagt waren Suppen und Tabletten statt normaler Kost. Auch Montag war ihm noch leicht flau. Trotzdem war er am Sonntag beim 4:0 von Preußen Münster gegen Aachen 81 Minuten lang mittendrin, lieferte eine stabile Leistung ab. „Das hätte ich nicht geschafft, in so einem Spiel zuzuschauen. Da muss mir schon ein Bein abfallen.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper