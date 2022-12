Christoph Strässer hat seinen Rückzug als Präsident des SC Preußen Münster nach zwei Amtszeiten für den 15. Januar 2023 angekündigt. Dann wird der Verein seine Jahreshauptversammlung abhalten. Der Aufsichtsrat, der an diesem Tag neu gewählt wird und in dem weiterhin Frank Westermann an vorderster Linie mitarbeiten will, wird dann einen neuen Präsidenten präsentieren müssen.

