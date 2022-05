Preußen-Aufstieg: Ein Kantersieg über Köln muss her

Kann Preußen Münster noch Meister werden? Ja. Kann Essen Meister werden? Ja. Kann es Überraschungen geben am letzten Spieltag? Oh ja.

Die Preußen in Wiedenbrück, am nächsten Samstag im Heimspiel gegen Köln II hilft wohl nur ein Kantersieg im Aufstiegsrennen.

Preußen Münster hätte sich am Freitag mit einem Sieg beim SC Wiedenbrück einen Matchball zum Aufstieg holen können. Doch nach der Nullnummer vom Jahnstadion nutzte am Samstag RW Essen die Chance, die Tabellenspitze am vorletzten Spieltag wieder an sich zu reißen. Der Titelanwärter aus Essen gewann im Lotte mit 3:0 gegen den SV Rödinghausen vor rund 3500 Zuschauern und hat im Saisonfinale die Pole-Position inne. Beide Teams sind punktgleich, die um zwei Tore bessere Tordifferenz zwingt Münster am letzten Spieltag praktisch zu einem Kantersieg – wenn beide Topteams gewinnen würden. Vorteil Essen ist zudem, dass RWE 82 Tore erzielt hat, Münster 71, bei gleicher Tordifferenz und natürlich gleicher Punktzahl ist Essen vorn.

Kann Münster noch Meister werden? Ja! Kann Essen Meister werden? Ja! Kann es Überraschungen geben am letzten Spieltag? Oh ja.

Münster erwartet vor ausverkauftem Haus den 1. FC Köln II, Essen empfängt RW Ahlen. Auch die Hafenstraße wird ausverkauft sein. Hier die Möglichkeiten:

Münster wird Meister: Die Preußen landen einen Kantersieg über den 1. FC Köln, zum Beispiel ein 5:0, dann darf Essen nicht höher als mit zwei Treffern Differenz Ahlen schlagen.

Münster wird Meister: Der SCP gewinnt und Essen nicht, dann ist Münster Meister.

Münster wird Meister: Der SCP spielt unentschieden gegen Köln, Essen verliert aber gegen Ahlen.

Münster wird Meister: Sehr theoretisch, aber sowohl der SCP wie auch RWE verlieren, aber Münster verliert nicht so deutlich. Beispiel: Münster verliert 0:1, Essen verliert 0:4, dann wären die Preußen Meister.

Essen wird Meister: Beide Teams gewinnen und Münster gewinnt nicht um drei Tore höher als RWE.

Essen wird Meister: Beide Teams spielen unentschieden.

Essen wird Meister: Beide Teams verlieren, aber RWE hätte in diesem Fall ein Zwei-Tore-Polster bei der Höhe in petto.