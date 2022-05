Preußen benötigen neue U-23-Spieler

Die Suche nach Neuzugängen ist in vollem Gange bei Preußen Münster. Ein Augenmerk dürfte in den kommenden Wochen auch auf Spielern liegen, die die U-23-Regel erfüllen. Aktuell trifft das nur auf drei Akteure, die unter Vertrag stehen, zu.

Auf der Zugangsseite hat sich bei Preußen Münster noch nichts getan in der Sommerpause. Klar ist aber, dass noch einige Neulinge in den nächsten Wochen zu erwarten sind. Einige von ihnen dürften der jungen Garde angehören. Denn im U-23-Bereich benötigt der SCP Verstärkung.

In der vergangenen Saison war die Situation halbwegs komfortabel. In der Rückrunde erfüllten allein sechs Profis die Vorgabe, im gesamten Spieljahr (bis zum 30. Juni) nicht älter als 23 zu sein und gleichsam für eine deutsche Auswahl spielberechtigt zu sein. Aktuell sind es nur noch drei: Lukas Frenkert, Nicolai Remberg und Deniz Bindemann. Marcel Hoffmeier verlässt den Verein, Henok Teklab wird im November 24. Genau wie Dominik Klann, der aber ohnehin noch keinen neuen Vertrag hat. Darius Ghindovean ist zwar erst 21, aber eben auch rumänischer Jugend-Nationalspieler.

Nachwuchs-Akteure könnten nachrutschen

Vier Spieler aus dem 20er-Aufgebot müssen in jeder Ligapartie die Vorgabe abdecken. Problematisch wird das in Notfällen nicht, weil etliche Akteure aus der zweiten Mannschaft oder der U 19 nachrücken dürfen. Außerdem ist damit zu rechnen, dass der eine oder andere Nachwuchs-Akteur künftig fest in den Profikader rutscht oder zumindest regelmäßig am Training teilnimmt. Denkbar ist etwa ein U-23-Spieler vor allem als zweiter Torhüter neben Max Schulze Niehues. Aber es drohen auch Härtefälle, wenn erfahrene Spieler aus genannten Gründen mal für einen Youngster auf die Tribüne müssen. Alles hängt von der weiteren Gestaltung der Mannschaft ab, die ja in der vergangenen Saison sehr ausgeglichen besetzt war.