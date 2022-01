Preußen-Duo macht Fortschritte, ein Kollege braucht noch

Manfred Kwadwo ist nach seinen muskulären Problemen offenbar wieder voll belastbar, Gerrit Wegkamp wird für den Meisterschaftsauftakt in elf Tagen voll eingeplant. Doch bei Preußen Münster gibt es personell nicht nur gute Nachrichten.

Maxim Schröder (r.) aus der U 19 durfte sich in Paderborn auf der rechten Außenbahn präsentieren.

Nach einer pickepackevollen ersten Trainingswoche war der Montag für die Kicker des SC Preußen frei. Trainer Sascha Hildmann gab nach dem 0:1 im Test beim SC Paderborn ein Update zu Angeschlagenen, Verletzten, Rückkehrern und Gastspielern im Kader.

Manfred Kwadwo: Der 26-Jährige war am Sonntag für 28 Minuten im Einsatz. „Die halbe Stunde war abgesprochen, er hat ja sechs Monate pausiert“, sagt der Coach, der aber große Fortschritte sieht. „Er trainiert sehr, sehr gut. Wenn er das alles im Spiel umsetzt, werden wir viel Freude haben, auch wenn keiner Überdinge erwartet.“

Gerrit Wegkamp: Der Angreifer ist weiter fest eingeplant für das erste Meisterschaftsspiel in Lotte (22. Januar). In der Vorwoche lief er täglich elf, zwölf Kilometer. Schon an diesem Samstag könnte er nach verheiltem Zehenbruch sein Comeback im Spiel bei Eintracht Rheine feiern.

Jules Schwadorf: Anders als erhofft und angekündigt zieht er noch einsam seine Bahnen. „Ich bin auch etwas überrascht“, so Hildmann. „Er sagt aber selbst, dass er noch abwartet. Vorerst ist Jules noch kein Thema.“

Wo die Gastspieler noch zulegen müssen

Luke Hemmerich: Wann er wieder einsteigt, ist noch offen. Am Dienstag aufgrund der Sehnenreizung definitiv noch nicht dabei.

Jan Dahlke: Der ausgekugelte große Zeh behindert den Stürmer nicht weiter, er kann damit ab sofort wieder voll mitmischen.

Erster Test in 2022: Preußen Münster unterliegt dem SC Paderborn Erster Test im Jahr 2022 für den SC Preußen Münster: Henok Teklab (links) und die Adlerträger verloren knapp mit 0:1 gegen den SC Paderborn (hier Jonas Carls) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (2. von rechts) haut sich gegen Justus Henke (Nr. 40) und Maximilian Thalhammer (rechts rein).

Foto: Jürgen Peperhowe Bei eisigen Temperaturen und fiesem Wind am Paderborner Nachwuchsleistungszentrum sah Preußens Sportdirektor Peter Niemeyer eine starke erste Hälfte der Münsteraner. Foto: Jürgen Peperhowe In Halbzeit eins lief Neuzugang bzw. Winter-Rückkehrer Lukas Frenkert (rechts) als Linksverteidiger auf. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen-Trainer Sascha Hildmann setzte insgesamt 21 Akteure gegen Paderborn ein. Nur Keeper Maximilian Schulze Niehues spielte durch. Foto: Jürgen Peperhowe In Halbzeit zwei mischte unter anderem Jannik Borgmann mit, er lief an der Seite von Robin Ziegele in der Innenverteidigung auf. Foto: Jürgen Peperhowe Außerdem mittendrin als zentrale Spitze: Deniz Bindemann (links), der hier in der Luft steht Foto: Jürgen Peperhowe Trotz vieler guter Aktionen, hier gegen Paderborns Keeper Leopold Zingerle, gelang Bindemann kein Treffer. Per Kopf traf er nur die Latte.

Foto: Jürgen Peperhowe Sehr erfreulich aus Preußen-Sicht: Manfred Kwadwo (Mitte) bestritt nach monatelanger Verletzungspause sein drittes Spiel für Münster. Auch im Sommer waren ihm nur zwei Testspiele vergönnt gewesen, jetzt aber soll es auch mit dem Liga-Debüt klappen. Foto: Jürgen Peperhowe Erste Mannschaft statt U19: Maxim Schröder (rechts) durfte sich gegen den Zweitligisten SC Paderborn eine halbe Stunde lang zeigen. Foto: Jürgen Peperhowe

Die Gastspieler: Die U-23-Akteure Marius Mause und Francesco Di Pierro spielten in Paderborn ebenso wie Noah Kloth und Maxim Schröder aus der A-Jugend im letzten Drittel mit, teilweise waren sie auch im Training dabei. „Sie geben Gas, lernen viel, wollen sich zeigen“, sagt Hildmann. „Es macht Spaß mit ihnen, auch wenn es im Zweikampf sicher Luft nach oben gibt.“