Nach Preußen-Pleite: Bocholt entlässt Trainer Jan  Winking

Die 0:5-Niederlage bei Preußen Münster war das letzte Spiel von Bocholts Trainer Jan Winking. Der Regionalliga-Aufsteiger hat sich am Montag vom 26-Jährigen getrennt.

Die erste Trainerentlassung der noch jungen Regionalliga-Saison ist perfekt - und Preußen Münster hat durchaus Anteil daran. Am Montag setzte der Aufsteiger 1. FC Bocholt seinen Coach Jan Winking (26) vor die Tür. Das 0:5 in Münster am Freitagabend war bereits die dritte Pleite für Bocholt, zuvor hatte der Club auch gegen Fortuna Düsseldorf II (1:2) und Mit-Aufsteiger 1. FC Düren (1:3) verloren.

In Kürze mehr.