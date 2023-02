Ecke, Tor: Preußen Münster nimmt Kurs auf die 3. Liga

Die Antwort des SC Preußen am Tag danach saß. Englisches Fußballwetter, Preußenstadion mit 11080 Zuschauern fast ausverkauft, und Alemannia Aachen mit 4:0 (1:0) in die Schranken gewiesen. Der Spitzenreiter marschiert, schlendert, sprintet – was auch immer – der 3. Liga entgegen.

Da können der Wuppertaler SV, Borussia Mönchengladbach II, im Übrigen am nächsten Sonntag Gegner des SCP, oder auch der 1. FC Kaan-Marienborn gewinnen wie sie wollen. Münster dominiert die Liga, hat weiterhin acht Punkte Vorsprung und nach Treffern von Simon Scherder, Alexander Langlitz und Andrew Wooten einen aufmüpfigen Verfolger gemaßregelt. Es fühlt sich gut an bei den Adlerträgern nach dem ersten Punktspiel des Jahres, nein wirklich, es riecht nach Drittliga-Aufstieg. Die Träume des Anhangs werden immer mehr zur Realität.

Wooten zu Beginn nur auf der Bank

Überraschung in der Startelf der Preußen: Deniz Bindemann erhielt nach einer starken Vorbereitung den Vorzug vor Andrew Wooten. Aber Trainer Hildmann setzte ansonsten auf seine erprobte 3-5-2-Formation. Bindemann war dennoch der besondere Coup. Bei der Alemannia gab es dagegen keine Überraschung, Helge Hohl setzt auf die Akteure, die zuletzt mit 1:0 über Fortuna Düsseldorf II gewonnen hatten.

Und Aachen legte los wie die Feuerwehr – oder war der SCP in den ersten zwei, drei Minuten nicht richtig wach. Torwart Max Schulze Niehues musste dagegen sofort voll einspringen, als plötzlich Lukas Wilton vor seinem Tor auftauchte. Die Gäste hatten das 1:0 in Reichweite, Schulze Niehues verhinderte das. Dann kam der SCP.

21. Spieltag, Saison 2022/23: Preußen Münster - Alemannia Aachen Nach der langen Pflichtspielpause stand für Preußen Münster direkt eine Spitzen-Partie auf dem Spielplan. Der SC Preußen Münster empfing mit Alemannia Aachen ein Team aus dem oberen Tabellenviertel, das dem SCP im Hinspiel eine Niederlage zugefügt hatte. Für den SCP als Gastgeber ging es daraum, den Konkurrenten auf Distanz zu halten. Es ging gut los für die Adlerträger - in der 29. Spielminute durfte bereits gejubelt werden... Die Preußen feierten Simon Scherder - den Torschützen zum 1:0. Das war ganz nach dem Geschmack der SCP-Fans. SCP-Coach Sascha Hildmann... ...und sein Aachener Trainerkollege Helge Hohl Es durfte weiter gejubelt werden: Alexander Langlitz traf noch zwei Mal. Denis Grote holte sich Anweisungen bei Coach Hildmann ab. Nach Abpfiff durfte gefeiert werden: Mit 4:0 gewann Preußen Münster das Spiel gegen Alemannia Aachen.

Remberg an die Latte, Scherder erlöst Preußen

Aachens schwungvoller Start war beendet, vielleicht auch, weil Mittelstürmer Jannik Mause und Lukas Wilton früh verwarnt wurden, Vorsicht war für die Gäste nun geboten. Stück für Stück übernahmen dagegen die Hausherren die Regie. Gerrit Wegkamp (11.) hätte freistehend die Führung markieren müssen. Wenig später machte Deniz Bindemann im Strafraum auf sich aufmerksam. Dann folgte ein gewagter Freistoß von Marc Lorenz (25.) aus gut und gerne 30 Metern. Als Nicolai Remberg in der 28. Minute die Latte traf, hatte Münster längst Oberhand gewonnen. Hinten verteidigte der SCP alles weg, vorne häuften sich die gefährlichen Momente.

Wie auf Zuruf köpfte Simon Scherder in der 29. Minute eine präzise getimte Ecke von Lorenz zur Führung ein. Aachen wirkte angeknockt, wobei die Hausherren das nicht weiter für sich nutzen konnten. Erst kurz vor der Pause meldete sich die „Kaiserstädter“ mit einem Schuss von Frederic Baum (44.) sowie einer geblockten Aktion von Elsamed Ramaj wieder ein wenig zurück.

Wegbereiter Lorenz, Aachen gibt Mittelfeld preis

Münsters Führung zur Pause vor 11.080 Zuschauern ging in Ordnung. Das war schon eine starke Partie des Tabellenführers. Ausgerechnet Scherder, der beim fast schon legendären Gastspiel in Wattenscheid im November auch schon in Kooperation mit Marc Lorenz getroffen hatte. Damals war das in der siebten Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer zum 5:4.

Aachen kam früh aus der Kabine zurück, immer ein Zeichen, dass es anders, besser, aggressiver laufen sollte. Tatsächlich überbrückten die Gäste sofort das Mittelfeld mit langen Bällen, gab praktisch die Zentrale preis. Münster erhielt dafür Konterchancen. Ein wildes hin und her entwickelte sich nun. Einen Schuss von Dino Bajric (46.) wehrte Schulze Niehues per Faustabwehr so gerade ab, Mause köpfte ein – stand aber im Abseits. Es blieb beim 1:0 für die Preußen, die eine Riesenchance durch Wegkamp (52.) hatten und noch den einen oder anderen Konter. Dann beruhigte sich alles nach knapp einer Stunde erstmal. Für ein paar Augenblicke…

Perfekter Doppelwechsel

Aber nun wechselte Sascha Hildmann das 2:0 ein. Ecke von Teklab, Andrew Wooten schießt, am langen Pfosten staubt Alexander Langlitz ab. Tor. Die beiden letztgenannten Akteure waren erst Sekunden vorher eingewechselt worden, für Wooten und Langlitz waren es die ersten Ballkontakte. Wahnsinn in der 66. Spielminute.

Wenig später erhöhte Wooten nach Ecke von Teklab auf 3:0. Da war alles geklärt im Spitzenspiel, noch Fragen? Ja, gab es noch ein Tor? Alexander Langlitz beantwortete das mit einem Kopfball nach Ecke von Teklab mit dem 4:0. Langlitz, eingewechselt und Doppel-Torschütze, das gibt es auch nicht alle Tage. Trainer Hildmann hatte seine Routiniers angepriesen nach der Vorbereitung, aber dennoch musste sich der 31-Jährige mit einem Bankplatz anfreuden. Als er eingewechselt wurde, ließ sich Langlitz nicht lumpen. Der hatte geliefert, der SCP hatte geliefert, 11.080 Zuschauer waren begeistert. Münster ist auf dem allerbesten Weg in die 3. Liga.

Statistik

Münster: Schulze Niehues – Scherder, Kok, Hahn – Teklab, Remberg (80. Koulis), Grote, Lorenz – Bouchama (58. Oubeyapwa) – Bindemann (65. Langlitz), Wegkamp (65. Wooten). – Trainer: Hildmann

Aachen: Johnen – Dervisevic, Uzelac, Wilton (58. Korzuschek), Schmitt (72. Hemcke) – Baum – Bajric (79. Statovci), Held (64. Imbongo), Müller, Ramaj – Mause. – Trainer: Hohl

Tore: 1:0 Scherder (29., Kopfball, Ecke Lorenz), 2:0 Langlitz (66., Vorarbeit Wooten), 3:0 Wooten (74., Ecke Teklab), 4:0 Langlitz (85. Ecke Teklab).

Zuschauer: 11080

Schiedsrichter: Storcks (Velen)

Gelbe Karten: Grote / Mause, Wilton, Held, Baum