Sechs Scorerpunkte nach drei Partien sind aller Ehren wert. Andrew Wooten hält bislang, was er verspricht. Der neue Mittelstürmer von Preußen Münster weiß genau, woran das liegt. Doch sein Trainer Sascha Hildmann schätzt nicht nur die Torquote des US-Boys.

Genau das hatten sich die Verantwortlichen von Preußen Münster erhofft, als sie im Juni Andrew Wooten als zentrale Spitze holten. Drei Ligaspiele sind absolviert, dreimal hat der US-Amerikaner getroffen, drei Assists darf er zudem für sich verbuchen. Diese Bilanz kann sich sehen lassen.

Für ihn selbst ist es eine ganz einfache Rechnung. „Ich habe jetzt einen Trainer, der mir Vertrauen schenkt. Das gilt auch für den ganzen Verein. Wenn das in der Vergangenheit so war, habe ich immer meine Tore gemacht.“ Ob Coach Sascha Hildmann das wusste? Ob Sportchef Peter Niemeyer das geahnt hat? Vermutlich. Denn, dass der 32-Jährige die Nummer eins im Sturm ist, stand recht früh in der Vorbereitung fest – obwohl die Konkurrenz mit Gerrit Wegkamp und Deniz Bindemann durchaus namhaft war und ist.

Wichtige Scorerpunkte

Die Scorerpunkte von Wooten waren nicht unwichtig. Sein 1:1 zum Auftakt gegen Wattenscheid (4:1) entsprang einer Halbchance und war die umgehende Antwort auf den Rückstand. Den 1:0-Siegtreffer in Wiedenbrück legte er ideal für Yassine Bouchama auf. Und am Freitag beim 5:0 gegen Bocholt köpfte der Angreifer vor dem vorentscheidenden 2:0 die Kugel in den Lauf von Nicolai Remberg, ehe er noch zweimal traf und dabei den von ihm verwandelten Strafstoß persönlich heraus holte.

Obwohl Henok Teklab den ersten Strafstoß der Saison verwandelt hatte, schnappte sich Wooten die Kugel. „Den wollte ich unbedingt nehmen.“ Dass der Gefoulte laut Fußballfloskel nicht antritt, war ihm egal. „Diese Regel gibt es doch schon lange nicht mehr“, lachte der stets gut gelaunte und höfliche Neuzugang vom VfL Osnabrück. 100-prozentig zufrieden war er aber auch nach diesem glatten Erfolg nicht. „Ich habe mich etwas geärgert, dass ich in der ersten Hälfte ein-, zweimal an einem Tor vorbeigerutscht bin. Dann war da auch noch Pech mit der Latte ... Aber ich habe das Versäumte ja zum Glück nachgeholt.“

Hildmann ist begeistert von Wooten

Von Hildmann erhält der Nordamerikaner sowieso fast immer Bestnoten. „Wie er die Bälle durchsteckt, wie er immer anspielbar ist und permanent fleißig vorne anläuft, das ist schon Wahnsinn“, sagte der Pfälzer.

Einzelkritik: SC Preußen Münster - 1. FC Bocholt Foto: <strong>Tormann Max Schulze Niehues, Note 2,5</strong>, musste vor der Pause zwei gefährliche Bälle entschärfen, war gegen die tiefstehende Sonne aber voll im Bilde. Nach dem Wechsel musste er noch einmal seine Klasse zeigen – und tat das auch. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Innenverteidiger Simon Scherder, Note 2,5</strong>, ließ kaum etwas anbrennen, hatte dabei mit Marcel Platzek einen torgefährlichen Routinier gegen sich. Klarer Vorteil für den Preußen-Verteidiger - ohne Frage. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Innenverteidiger Alexander Hahn, Note 2,5:</strong> Das war sein bislang bester Auftritt in einem Punktspiel für die Preußen. Der Neuzugang von Viktoria Berlin ließ mit seinen Mitstreitern in der Viererkette nur wenig anbrennen. Sehr gut. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Mittelfeldspieler Nicolai Remberg, Note 1.</strong> Er ist und bleibt „Mister Superaggressiv“ im Spiel der Preußen. Sucht man einen Makel, dann das es immer etwas dauert, ehe er auf Temperatur ist. Nach der Pause war Remberg unwiderstehlich, einfach eine Wucht. Der junge Mann ist fast schon unersetzlich für den SCP, man sollte ihn in Watte packen, aber die würde Remberg von sich reißen. Der Typ ist ein Ironman des Fußballs. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Linksverteidiger Marc Lorenz, Note 3</strong>, war bei allen Standards, Ecken und Einwürfen mit von der Partie, seine Präsenz macht den SCP stärker. Auch keine Frage, aber für seine Verhältnisse war das ein normaler, überschaubarer Auftritt. Fehlerlos und schnörkellos. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Rechtsverteidiger Alexander Langlitz, Note 3</strong>, lieferte eine grundsolide Partie ab, ließ seinen Gegenspielern keinen Platz zur Entfaltung. Wollte nach seiner Verletzung unbedingt weitermachen, musste aber doch passen. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Mittelfeldspieler Thomas Kok, Note 3</strong>, kontrollierte die Dinge in der Mittelfeldzentrale, ein ruhiger und besonnener Auftritt des Niederländers, der mit einer neuen Frisur aufwartete. Letztgenanntes ist nicht wirklich wichtig - wichtiger ist, dass er die Rolle als Sechser sehr zuverlässig und fehlerlos interpretiert. Auf ihn ist Verlass. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Angreifer Manfred Kwadwo, Note 2,5,</strong> brachte viel Schwung in die Offensive, vor der Pause vielleicht der auffälligste Preuße. Er liefert sich mit Shaibou Oubeyapwa, der dieses Mal nur Reservist war, ein spannendes Duell um den Platz auf der linken Seite. Gegen Bocholt sammelte er Pluspunkte für sich. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Mittelfeldspieler Yassine Bouchama, Note 2,5</strong>, mit seinem nächsten Scorerpunkt. Seine Hereingabe verwertete zwar der Bocholter Marc Beckert ins eigene Tor – doch Assist ist Assist. Er kam als große Unbekannte vom VfB Homberg und hat sich in drei Spielen in die Startelf einzementiert. Bemerkenswert. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Angreifer Henok Teklab, Note 2</strong>, dribbelte, trickste, passte, schoss. In unzähligen Aktionen rührte der Linksaußen mit, er wollte mindestens einen Scorerpunkt haben. Das gelang beim 5:0, als er Wooten den Treffer auflegte – Teklab freute sich, als ob er selbst getroffen hätte. Es bleibt aber auch dabei: Er muss wesentlich effektiver werden in seinen Aktionen, doch dann geht sein Weg weiter steil nach oben. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Angreifer Andrew Wooten, Note 1</strong>, unterstrich vor allem eins: Münster hat wieder einen Torjäger, einen Sturmtank. Wooten bringt dem SCP in der Angriffsmitte enorm viel Power. Und er weiß, wo das Tor steht. Ist er ein Unterschiedsspieler? Stand jetzt auf jeden Fall. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Ersatzspieler Dennis Grote, keine Note</strong>, kam nach 62 Minuten für Thomas Kok. Zu diesem Zeitpunkt führte Münster mit 3:0. Es gab keine Anlaufprobleme für den Routinier, er war sofort voll da. Für Trainer Sascha Hildmann ist das auch eine wichtige Erkenntnis. Die Bank hat Qualität. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Ersatzspieler Niko Koulis, keine Note</strong>, kam nach 62 Minuten für Alexander Langlitz. Bis zum dritten Saisonspiel musste er auf sein Punktspieldebüt warten, dann machte er das, was bei einer 3:0-Führung wohl auch leichter fällt – er machte seinen Job ohne Aufregung und konzentriert. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Ersatzspieler Thorben Deters, keine Note</strong>, kam nach 70 Minuten für Manfred Kwadwo und hatte gleich zwei, drei richtig gute Szenen. Seine „Vorarbeiter“ hatten aber mit dem 3:0-Zwischenstand schon eine glänzende Vorlage geboten. Für Deters dürfte das nach einem schwierigen Saisonstart wichtig gewesen sein. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Ersatzspieler Gerrit Wegkamp, keine Note</strong>, kam nach 79 Minuten für Yassine Bouchama. Vielleicht wollte Coach Hildmann in der klaren Schlussphase sehen, wie sich zwei zentrale Stürmer wie Wegkamp und Wooten miteinander vertragen, ob sie sich aufeinander einlassen. Tun sie, auch Wegkamp machte gleich voll mit, hatte allerdings etwas Pech mit zwei, drei Anspielen, die knapp den Mitspieler verpassten. Foto: Jürgen Peperhowe

Vergessen ist jedenfalls die schwere Zeit, die Wooten nicht nur an der Bremer Brücke, sondern davor auch bei Admira/Wacker Mödling und in den USA bei Philadelphia Union erlebte. Der Mittelstürmer hat seinen Flow wiedergefunden und gibt den Preußen genau das, was sie in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst hatten: einen klassischen Knipser.

Dass der bis dato letzte, auf den dieses Attribut zutraf, 2012/13 mit Matthew Taylor auch ein US-Amerikaner war, passt ins Bild. Der Wooten-Vorgänger war damals 15-mal erfolgreich. Eine Quote, die der ehrgeizige Torjäger packen sollte, wenn nichts dazwischen kommt. Die Träume vom Aufstieg, die in der Vorsaison auch wegen der fehlenden Gier nach deutlicheren Resultaten, wenn Spiele schon gewonnen waren, platzten, reifen mit jedem weiteren Treffer. Wooten zeigt, dass er nicht so schnell satt ist.