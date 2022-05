Preußen-Schlachtruf symbolisiert Zusammenspiel von Team und Fans

Jede Woche das gleiche Bild: Egal ob Preußen Münster gewonnen oder verloren hat oder wie am Freitag ein schmerzhaftes Remis in Wiedenbrück ertragen musste – hinterher wird mit den Fans der gemeinsame Schlachtruf angestimmt. Das Ritual geht auf einen Abstiegskampf vor einigen Jahren zurück.

Der Schlachtruf ist mittlerweile zum Ritual geworden. Obligatorisch geht es für die Spieler nach gewonnenen Partien, aber auch nach verlorenen in die Fankurve, wo die Arme trichterförmig in die Luft gehen. Sowohl bei der Mannschaft als auch bei den Anhängern. Dann kommt der Slogan: „Alle zusammen für Preußen Münster!“ Danach wird neunmal in die Hände geklatscht und dann das Ganze wieder und wieder. Auch am Freitag beim schmerzhaften 0:0 in Wiedenbrück war das so. In guten wie in schlechten Zeiten.

Simon Scherder hat das Spielchen schon viele Dutzend Male mitgemacht. Der Dauerbrenner, seit 2006 im Verein und seit 2012 Profi, erinnert sich an die Anfänge. „Das muss in der Saison gewesen, als wir uns unter Trainer Benno Möhlmann am Ende gerettet haben, eventuell nach einem 0:1 in Paderborn.“ 3. Liga 2016/17 also. „Damals waren noch Jungs wie Michele Rizzi oder Adriano Grimaldi dabei.“

Ursprung in der Ultra-Szene

Der Ursprung ist zweifellos in der Ultra-Szene zu suchen, wie auch der Fanbeauftragte Holger Wissing bestätigt. „Wann genau das anfing, weiß ich gar nicht. Aber es gibt ja in den Gruppen immer einige, die sich viele Gedanken zu neuen Gesängen oder Parolen machen.“

Scherder ergänzt: „Solche Dinge entwickeln sich oft von selbst. Die aktiven Fans haben sich vor und nach der Ausgliederung ja neu aufgestellt, und nach den Geisterspielen ist der Spruch dann relativ bald wiedergekommen.“ Das Motto jedenfalls passt. Vielleicht nie zuvor zogen alle Gruppen im und rund um den SCP so an einem Strang wie jetzt gerade. „Der Verein hat fast alles richtig gemacht nach dem Abstieg und sogar Aufbruchstimmung erzeugt“, sagt das Eigengewächs. „Früher war es nie langweilig, irgendeinen Konflikt gab’s fast immer. Jetzt haken sich alle ein, von der Kurve bis zur Geschäftsstelle.“

Gesang hat es bis in die Kabine geschafft

Die Spieler, so der 29-Jährige, finden es cool, zumal längst auch Gegengerade und Haupttribüne mitmachen. „Wenn das Wir-Gefühl auflodert, macht es richtig Spaß. Alle wissen: Es geht nur zusammen“, sagt Scherder. „Das ist das, was früher woanders die La-Ola-Welle war.“ Sogar bis in die Kabine hat es der Akt geschafft. Scherder sagt: „Nach dem Spiel gibt es immer ein paar Leute, die einfach in der Kabine weiterklatschen.“

37. Spieltag, Saison 2021/22: SC Wiedenbrück – SC Preußen Münster Alexander Langlitz lässt sich von Tim Böhmer nicht stoppen. Früher Wechsel: Manuel Farrona Pulido kommt für den verletzten Jules Schwadorf. Henok Teklab hingegen kann nach einer Behandlungspause weiterspielen. Wiedenbrücks Keeper Marcel Hölscher rettet vor Münsters Alexander Langlitz. Beobachter am Rande: Sportchef Peter Niemeyer. Vor dem Anpfiff schwört das Team sich ein. 2187 Zuschauer bedeuten den Saisonrekord für den SC Wiedenbrück. Henok Teklab im Duell mit Leon Tia. Nicolai Remberg setzt sich durch. Artistische Einlage von Wiedenbrücks Leon Tia. Armagan Özer kommt vor Alexander Langlitz ans Leder. Jules Schwadorf vor dem verletzungsbedingten Ausscheiden. Thomas Kok mit Köpfchen.

Am Samstag, wenn Köln II zum letzten Spieltag gastiert, soll der Brauch Teil einer riesigen Meisterparty und nicht nur Trostpflaster sein.