Absage: Preußen-Spiel gegen Bocholt jetzt doch nicht in Oberhausen

Erst in dieser Woche gab der 1. FC Bocholt bekannt, dass aufgrund von Bauarbeiten im Gästebereich des heimischen Stadions am Hünting keine Genehmigung seitens der Stadt für die Austragung der Partien gegen Preußen Münster (10. Dezember) und Fortuna Köln (17. Dezember) vorliegt. Daher war der ursprüngliche und auch schon kommunizierte Plan, die Begegnungen im Niederrheinstadion von RW Oberhausen auszutragen.

Doch daraus wird nun nichts. Denn auch dort hat die Kommune das Okay verweigert, wie „Reviersport“ berichtet. Hintergrund ist eine Sanierungs- und Erholungsphase des stark beanspruchten Rasens. Wie es jetzt weiter geht, wissen auch die Preußen noch nicht.

Bocholter Funktionäre hatten jüngst die Hoffnung geäußert, dass das Match gegen den Spitzenreiter wie auch das Nachholspiel gegen Köln vielleicht in der Gigaset-Arena des Aufsteigers, so der offizielle Name, stattfinden können. Ob eine weitere Ausweichspielstätte gefunden wird oder die Termine ansonsten ins neue Jahr verlegt werden (was zu einer früheren Winterpause führen würde) – alles offen.