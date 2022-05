Dennis Daube muss nach seinem im September erlittenen Kreuzbandriss ein zweites Mal operiert werden. Die gute Nachricht: Der Mittelfeldspieler wird dadurch nicht weit zurückgeworfen. Idealerweise kann er in die Sommervorbereitung sogar schon einsteigen.

Dennis Daube (l.) muss sich in den restlichen beiden Spielen der Saison 2021/22 mit der Zuschauerrolle begnügen. Der erneute Eingriff am Knie wirft ihn allerdings nicht weit zurück.

Nach seinem im September erlittenen Kreuzbandriss lehnte sich Dennis Daube nicht zu weit aus dem Fenster. Ein Comeback in der laufenden Saison war zwar zeitlich keineswegs ausgeschlossen, doch als Ziel wollte der 32-Jährige diese Vorgabe nicht ausrufen. Wenige Tage vor dem Ende der Spielzeit ist klar: Der Routinier wird 2021/22 keine Minute mehr bekommen.

Hintergrund: Der frühere Bundesliga-Profi muss sich am Donnerstag erneut einem Eingriff am lädierten Knie unterziehen, weil sich dort das Narbengewebe in ungünstiger Form gebildet hat. Das ist lediglich bei fünf Prozent der Patienten mit dieser Verletzung notwendig. Immerhin wirft ihn der kleine Rückschlag im Heilungsprozess nicht wirklich weit zurück. „Wir hoffen, dass Dennis dadurch nur 14 Tage länger braucht“, sagt Trainer Sascha Hildmann.

Dennis Daube: Vertrag in Münster verlängert

Ein Einsatz in der heißen Saisonphase wäre selbst ohne die kleine OP nicht mehr realistisch gewesen. Den Vertrag mit Daube, der bis zu seiner Verletzung, ein absoluter Leistungsträger war, hatten die Preußen Anfang des Jahres bereits verlängert. Die Sommerpause möchte der Mittelfeldspieler also nach wie vor nutzen, um den Anschluss zu schaffen.