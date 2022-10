„Bock, für Münster zu spielen“: Wie Fifa-Zocker Pleuger zu Preußen kam

Seitdem die Preußen sich mit dem Thema eSports beschäftigen, ist auch Maurice Pleuger mit an Bord. Der 25-Jährige kommt aus Heiden und kümmert sich heute hauptberuflich um Photovoltaikanlagen. Schon lange aber ist er auch im eSports tätig und ist als sehr erfahrener Spieler auch eine Art Zugpferd in der Abteilung von Leiter Mario Heinemann.

Im Kurzinterview spricht Pleuger über seine Anfänge an der Konsole, seinen normalen Alltag als eSportler und die aktuelle Lage bei den Adlerträgern.

Wie sind Sie zum eSports gekommen und ab wann wurde das Hobby zum Sport?

Pleuger: Früher als Jugendlicher stand ich immer schon selbst auf dem Fußballplatz. Irgendwann habe ich mir meinen Mittelfuß gebrochen. Ich wollte eigentlich Sport studieren, konnte das Studium wegen des Bruchs aber dann nicht anfangen. Ich habe schon vorher viel mit Kumpels gezockt, während der Verletzungspause hatte ich aber sehr viel Zeit, um zu spielen. Ich habe dann Turniere mitgespielt und bin in der sogenannten "Summer Series" in die deutsche Top-10 gekommen. Dann bin ich direkt einer Agentur beigetreten, die heutzutage die besten Spieler der Welt vermarktet und an Vereine bringt. So bin ich zum eSports gekommen.

Das war aber noch vor der Preußen-Zeit...

Pleuger: Genau, das war Fifa 17 - also 2017.

Und wie sind Sie bei den Preußen gelandet?

Pleuger: Ich komme aus Heiden und habe Anfang 2018 meine Ausbildung begonnen. Währenddessen habe ich meinen Wirtschaftsfachwirt in Münster gemacht. Dementsprechend oft war ich in Münster und bin dort immer im Preußenstadion gewesen. Meine zwei besten Freunde und ich waren zu der Zeit bei jedem Spiel, teilweise auch auswärts. So kam die Fanliebe zum SCP. Bereits damals habe ich mal eine Mail an die Preußen geschrieben, ob sie nicht Lust auf eSports hätten. Damals war es aber noch nicht so weit und es gab eine Absage. Irgendwann aber suchten die Preußen dann Spieler über Turniere, das erste habe ich gewonnen. Vor Ort habe ich mich dann auch direkt mit dem späteren Abteilungsleiter Mario Heinemann unterhalten, weil er meinen Namen schon kannte.

Maurice Pleuger zockt für die Preußen Fifa. Foto: SCP

Das heißt, Sie haben den eSports bei Preußen auch selber mit angetrieben?

Pleuger: Früher war das immer der Traum für jeden Fifa-Spieler, bei irgendeinem Verein unterzukommen. Ich hatte halt immer Bock, für Münster zu spielen, weil ich den Verein mochte. Ich sollte irgendwann mal nach Bochum gehen, das hat sich aber zerschlagen. Und dann dachte ich mir: Probier es doch mal in Münster. Beim ersten Turnier damals habe ich Mario gefragt, wieso sie kein Team erstellen. Dann haben wir uns einfach mal zusammengesetzt und gequatscht. Ich hatte Bock drauf, er auch. Und dann haben wir gesagt: Lass uns das einfach mal versuchen.

Ein Fußballer hat einen klaren Trainingsplan. Wie sieht Ihr Tagesablauf so aus?

Pleuger: Ich habe einen 40-Stunden-Job, bin hauptberuflich Projektleiter für Photovoltaikanlagen. Ich gehe arbeiten, gehe dann eben zum Sport und zocke anschließend. Das ist im Prinzip jeden Tag das gleiche.

Würden Sie gerne mehr Zeit für Fifa haben?

Pleuger: Das ist zwiegespalten. Früher war ich immer der Meinung, ich will mehr spielen. Wenn das früher geklappt hätte, mich bei einem größeren Verein unterzubringen, dann wäre ich heute vielleicht auch nicht in dem Job. Aber jetzt bin ich Mitte 20 und kann das ein bisschen besser einordnen. Klar würde ich gerne mehr Zeit haben. Wenn ich bei einem Erst- oder Zweitligaverein spielen würde, dann würde ich sagen: Sofort. Jetzt aktuell aber nicht. Ich habe ja kein sicheres Einkommen, es gibt kaum Turniere, bei denen man wirklich zusätzliches Geld verdienen kann. Diese großen Turniere mit den besten der Welt – es ist einfach extrem unwahrscheinlich, da irgendwie noch reinzurutschen.

Trotzdem verändert sich momentan extrem viel bei den Preußen. Wo sehen Sie da Ihre Rolle?

Pleuger: Ich will immer Spieler sein, möchte aber auch ein bisschen der Kopf der Mannschaft sein. Ich habe viel in Fifa mitbekommen, weiß, wie die Dinge funktionieren. Leute wie Mario Lovrinovic, der in der vergangenen Saison noch bei uns gespielt und jetzt einen Vertrag bei Bayer Leverkusen unterschrieben hat, versuche ich zu unterstzützen. Ich bin jetzt kein Förderer, aber ich gebe gerne Tipps und Erfahrung mit. Ich will immer noch spielen, weiß aber auch, dass ich sicherlich kein Weltmeister werde.