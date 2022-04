Wie in Liverpool: Preußen-Fangesang sorgt für Gänsehaut

In Oberhausen feierten die Preußen das 3:0 ausgelassen mit ihren Fans - unter anderem mit einem Song, der in Liverpool zu Berühmtheit gelangte.

"Allez, allez, allez" - so einfach wie eingängig ist die zentrale Stelle des Fangesangs, den die Fans von Preußen Münster auch nach dem 3:0-Sieg bei RW Oberhausen wieder anstimmten. Die Adlerträger sind Tabellenführer in der Regionalliga West, verfolgt vom großen Rivalen RW Essen.

Da liegt es auf der Hand, dass die Preußen-Fans einiges zu feiern haben - und wie ginge das besser als mit einem Gesang mit absolutem Ohrwurm-Potenzial? Eine Spurensuche.

Sommerlied aus der Weihnachtszeit

Los geht's im Jahr 1985 und in Italien: Die Gruppe Righeira - bestehend aus Stefano Righi und Stefano Rota - bringt ausgerechnet in der Weihnachtszeit den Hit "L'estate sta finendo/Prima dell'estate" (übersetzt: "Der Sommer geht zu Ende/Vor dem Sommer") raus. Die Single kletterte bis auf Platz eins der italienischen Charts.

Erst runde 30 Jahre später - so berichtet das Magazin 11 Freunde - dichteten die Tifosi den Song um. Eine besonders bekannte Version schmettern die Fans des SSC Neapel, mit den Worten "eines Tages plötzlich verliebte ich mich in dich".

Liverpool-Hype macht Hit bekannt

Weitaus populärer aber ist die Interpretation und Umdichtung der Anhänger des FC Liverpool. Da kommt Jamie Webster ins Spiel. Der englischer Folk-Pop-Sänger wollte eigentlich Fußballprofi werden - am liebsten bei seinem Herzensverein Liverpool. Dafür aber reichte das Talent nicht.

Also coverte er Songs und zog durch die britischen Pubs - bis er 2018 plötzlich entdeckt wurde. Webster hatte "L'estate sta finendo/Prima dell'estate" umgedichtet auf die Reds und sorgte damit für eine Riesenbegeisterung im Fan-Lager. Die erste Zeile lautet: "We've conquered all of Europe" - also "Wir haben ganz Europa erobert".

Passenderweise fiel Websters Durchbruch in die Saison 2018/2019, als der FC Liverpool die Champions League gewann. Vor dem Finale in Madrid und auch bei der anschließenden Titelfeier in Liverpool trat Webster auf und sorgte für jede Menge Gänsehaut.

Preußen-Gesang: So lautet der Text

Auch die Preußen-Fans stimmen den Gesang schon seit geraumer Zeit an, offenbar bereits seit Mai 2016. In Oberhausen wurde die Zeilen mal wieder besonders eindrücklich angestimmt. Der genaue Text ist laut Twitter-User "kleinmuffi06" folgender:



"Ich komm aus der Stadt Münster, die alles ist was zählt. Die Farben und der Adler, für die ich alles geb.



Egal in welcher Liga, egal an welchem Ort, spielt der Adler auf dem Rasen, schrei ich ihn stets nach vorn.



Allez, allez, allez"

Bei einem Heimsieg am Freitagabend (ab 18.30 Uhr hier im Liveticker) gegen den KFC Uerdingen stehen die Chancen gut, dass der Preußen-Hit wieder aus der Fankurve schallt.