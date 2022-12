Warum Preußen das Nachholspiel in Bocholt gern ins Frühjahr legen würde

Wann wird das Nachholspiel beim 1. FC Bocholt ausgetragen? Preußen Münster würde gern den Rhythmus der Vorbereitung beibehalten und im Februar oder März in der Gigaset-Arena antreten. Nach dem Hickhack um die Absage an diesem Sonntag hofft der Spitzenreiter auf eine baldige Einigung.

Auch am Tag vor der letzten Trainingseinheit stand für Preußen Münster noch nicht fest, wann das erste Pflichtspiel 2023 ansteht. Der Tabellenführer hat allerdings vorgeschlagen, die Neuansetzung des für diesen Samstag abgesagten Spiels beim 1. FC Bocholt nicht in den Januar, sondern auf einen späteren Zeitpunkt zu legen.

Hintergrund: Ob die Umbauarbeiten im Gäste-Block der Gigaset-Arena bis dahin abgeschlossen sind, erscheint nicht sicher. Zudem droht in dieser Jahreszeit auch immer ein witterungsbedingter Ausfall (der Platz am Hünting ist seit Donnerstag seitens der Stadt nun ohnehin gesperrt). Das Ausweichstadion Niederrhein in Oberhausen ist zudem am Wochenende des offiziellen Nachholtermins (29. Januar) für ein Testspiel blockiert.

Englische Woche oder Ende März?

Um nicht die gesamte Vorbereitung darauf auszurichten und am Ende doch wieder eine Verlegung registrieren zu müssen, wäre eine englische Woche oder ein Ausweichen auf die spielfreien Tage rund um den 25. März denkbar. Wochenspiele gibt es bislang in der Rückrunde nicht, auch wenn Bocholt im Niederrheinpokal-Halbfinale steht. Die Entscheidung liegt letztlich bei der Staffelleitung. Das Testspiel der Preußen bei Nord-Regionalligist Hannover 96 II, das schon seit zwei Monaten für den 28. Januar angesetzt ist, wurde jedenfalls noch nicht storniert. Eine Absage, der dann wiederum eine erneute Absage aus Bocholt folgt, möchte niemand beim SCP.