Preußen-Verlegung wegen deutscher WM-Partie? Das müsste passieren

Am 10. Dezember trifft Preußen Münster auf den 1. FC Bocholt. An diesem Tag könnte Deutschland das WM-Viertelfinale in Katar spielen. Grund für eine Verlegung? Roland Leroi, Pressesprecher des Westdeutschen Fußball-Verbands, klärt auf.

Ein mögliches Viertelfinale bei der Fußball-WM in Katar mit deutscher Beteiligung am 10. Dezember ist möglich. Diese Partie könnte um 16 Uhr im Al-Thumama Stadium in Doha angepfiffen werden. An diesem Tag findet auch der letzte Spieltag in der Regionalliga West statt - acht Spiele sind am 10. Dezember (14 Uhr) abschließend für dieses Jahr geplant.

Darunter findet sich auch die Partie 1. FC Bocholt gegen Preußen Münster in Oberhausen wieder. Die Partie Alemannia Aachen gegen Fortuna Düsseldorf II ist aus Sicherheitsgründen bereits auf den 27. Januar 2023 verschoben worden. Der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) hat bislang natürlich noch keine Anträge auf Spielverlegungen erhalten. Schließlich muss sich zunächst Deutschland für das Achtelfinale qualifizieren und dieses am nächsten Dienstag gewinnen.

„Solche Verlegungen sind sehr kurzfristig. Dafür müsste der Gastgeber einen Antrag stellen, sich die Vereine einigen sowie die Polizei und Spielleiter grünes Licht geben“, antwortete WDFV-Pressesprecher Roland Leroi auf Anfrage unseres Medienhauses dazu.