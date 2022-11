„Schöne Momentaufnahme“: Preußen-Keeper Schulze Niehues im Kurzinterview

Viel zu greifen hatte Max Schulze Niehues nicht. Aber der SCP-Keeper war hinterher treffsicher und ehrlich in der Analyse.

War das ein Bigpoint?

Schulze Niehues: Kann man schon so sagen. So ein Spiel müssen wir erst mal gewinnen. Ich habe ein Duell auf Augenhöhe gesehen, fand aber auch, dass wir es ganz gut gemacht haben. Wir hatten auch Phasen drin, etwa nach dem Ausgleich, in denen alles hätte kippen können. Auch in der ersten Hälfte hätte Köln ausgleichen können.

Ist es gestattet über die Tabellenlage zu reden?

Schulze Niehues: Es ist natürlich eine schöne Momentaufnahme. Aber alles kann sich so schnell wieder ändern. Wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen.

Wie haben Sie das Gegentor gesehen?

Schulze Niehues: Ich glaube, er hat den Ball gar nicht richtig getroffen. Die Kugel ist ihm irgendwie über den Fuß gerutscht und dadurch hinten im Eck eingeschlagen.