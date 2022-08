Die Münstersche Zeitung verlost 10x2 Tickets fürs Bocholt-Spiel

Münster

Das erste Flutlichtspiel von Preußen Münster in der noch jungen Regionalliga-Saison steht an. Am Freitagabend (19.30 Uhr) ist der Aufsteiger 1. FC Bocholt zu Gast an der Hammer Straße. Die Münstersche Zeitung verlost 10x2 Stehplatzkarten.